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https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772621824.html
Зеленский пригласил Байдена в Киев и опозорился
Пушков высмеял Зеленского из-за приглашения Байдена в Киев - РИА Новости, 14.02.2022
Зеленский пригласил Байдена в Киев и опозорился
Предложив президенту США Джо Байдену посетить Киев, лидер Украины Владимир Зеленский показал, что он не в курсе последних заявлений американцев про эту страну,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T02:29
2022-02-14T08:36
алексей пушков
в мире
россия
нато
ситуация в днр и лнр
джо байден
украина
сша
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Предложив президенту США Джо Байдену посетить Киев, лидер Украины Владимир Зеленский показал, что он не в курсе последних заявлений американцев про эту страну, сообщил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.Как отметил политик, действия украинского лидера заставляют усомниться, что он в курсе уже неделю звучащих из Вашингтона заявлений о своей стране.Ранее Зеленский во время разговора с хозяином Белого дома выразил мнение, что его визит мог бы поспособствовать деэскалации ситуации в регионе.В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Москва "нападет" на бывшую советскую республику 16 февраля.В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772620904.html
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алексей пушков, в мире, россия, нато, ситуация в днр и лнр, джо байден, украина, сша, владимир зеленский
02:29 14.02.2022 (обновлено: 08:36 14.02.2022)
 
Пушков высмеял Зеленского из-за приглашения Байдена в Киев

Сенатор Совфеда Пушков назвал приглашение Байдену от Зеленского посетить Киев странным

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Предложив президенту США Джо Байдену посетить Киев, лидер Украины Владимир Зеленский показал, что он не в курсе последних заявлений американцев про эту страну, сообщил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

"С учетом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину, и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева, приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно", — написал Пушков.

Как отметил политик, действия украинского лидера заставляют усомниться, что он в курсе уже неделю звучащих из Вашингтона заявлений о своей стране.
Ранее Зеленский во время разговора с хозяином Белого дома выразил мнение, что его визит мог бы поспособствовать деэскалации ситуации в регионе.
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В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Москва "нападет" на бывшую советскую республику 16 февраля.
В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
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В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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Алексей ПушковВ миреРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНРДжо БайденУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
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