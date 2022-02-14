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В Кремле выразили надежду, что с Западом удастся найти "развязки"
В Кремле выразили надежду, что с Западом удастся найти "развязки" - РИА Новости, 14.02.2022
В Кремле выразили надежду, что с Западом удастся найти "развязки"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах по безопасности, заявил, что Кремль готовится к худшему, но надеется на лучшее и... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:05
2022-02-14T12:04
россия
в мире
дмитрий песков
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах по безопасности, заявил, что Кремль готовится к худшему, но надеется на лучшее и рассчитывает, что скудные каналы для диалога с Западом все же позволят найти развязки, причем не для галочки, а учитывающие интересы РФ."В плане концептуальных для нас вопросов американцы игнорируют наши озабоченности, я имею в виду, поставленный президентом (Владимиром) Путиным вопрос о гарантиях безопасности. Поэтому в этом плане ситуация такая нерадужная, но мы все-таки надеемся. Как люди разумные, мы готовимся к худшему, но надеемся все-таки на лучшее", - сказал он."Поэтому рассчитываем, что вот эти скудные каналы для диалога позволят нам все-таки нащупать какую-то взаимность у наших оппонентов и желание найти развязки. Причем развязки не для галочки, а развязки, которые действительно будут означать учет наших интересов", - добавил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Пескова &gt;&gt;
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россия, в мире, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр
11:05 14.02.2022 (обновлено: 12:04 14.02.2022)
 
В Кремле выразили надежду, что с Западом удастся найти "развязки"

Пресс-секретарь Путина Песков: рассчитываем, что с Западом все же удастся найти развязки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Московский Кремль
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах по безопасности, заявил, что Кремль готовится к худшему, но надеется на лучшее и рассчитывает, что скудные каналы для диалога с Западом все же позволят найти развязки, причем не для галочки, а учитывающие интересы РФ.
"В плане концептуальных для нас вопросов американцы игнорируют наши озабоченности, я имею в виду, поставленный президентом (Владимиром) Путиным вопрос о гарантиях безопасности. Поэтому в этом плане ситуация такая нерадужная, но мы все-таки надеемся. Как люди разумные, мы готовимся к худшему, но надеемся все-таки на лучшее", - сказал он.
"Поэтому рассчитываем, что вот эти скудные каналы для диалога позволят нам все-таки нащупать какую-то взаимность у наших оппонентов и желание найти развязки. Причем развязки не для галочки, а развязки, которые действительно будут означать учет наших интересов", - добавил он.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Пескова >>
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