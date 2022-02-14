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Глава Минтруда призвал пересмотреть закон о занятости
Глава Минтруда призвал пересмотреть закон о занятости - РИА Новости, 14.02.2022
Глава Минтруда призвал пересмотреть закон о занятости
Закону о занятости более 30 лет, он нуждается в пересмотре, и такая работа может быть завершена в рамках рабочей группы на площадке Государственной Думы в 2022... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:07
2022-02-14T13:07
общество
россия
единая россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Закону о занятости более 30 лет, он нуждается в пересмотре, и такая работа может быть завершена в рамках рабочей группы на площадке Государственной Думы в 2022 году, заявил глава Минтруда Антон Котяков.Выступая на площадке партии "Единая Россия", министр отметил, что в России действует закон о занятости, "которому больше 30 лет". Количество изменений, которые были в него внесены за это время, подчеркивают необходимость сформировать обновленный нормативный документ, отметил Котяков."Именно под эту задачу мы на сегодняшний день на площадке на базе Государственной Думы сформировали рабочую группу… для того, чтобы актуализировать и нашу работу по подготовке новой редакции закона о занятости", - заявил министр.Он уточнил, что Минтруд реагирует на запросы, которые возникают в обществе, в частности, в прошлом году вносились изменения, касающиеся дистанционного формата занятости, условий труда в период пандемии."Закон о занятости, по нашей оценке, требует серьезного пересмотра, и мы надеемся, что мы эту работу глобально завершим в текущем году в рамках совместной работы внутри рабочей группы, созданной в Государственной Думе", - добавил глава Минтруда.
https://ria.ru/20220210/molodezh-1772055121.html
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общество, россия, единая россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков
13:07 14.02.2022
 
Глава Минтруда призвал пересмотреть закон о занятости

Глава Минтруда Котяков призвал пересмотреть закон о занятости

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Закону о занятости более 30 лет, он нуждается в пересмотре, и такая работа может быть завершена в рамках рабочей группы на площадке Государственной Думы в 2022 году, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Выступая на площадке партии "Единая Россия", министр отметил, что в России действует закон о занятости, "которому больше 30 лет". Количество изменений, которые были в него внесены за это время, подчеркивают необходимость сформировать обновленный нормативный документ, отметил Котяков.
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"Именно под эту задачу мы на сегодняшний день на площадке на базе Государственной Думы сформировали рабочую группу… для того, чтобы актуализировать и нашу работу по подготовке новой редакции закона о занятости", - заявил министр.
Он уточнил, что Минтруд реагирует на запросы, которые возникают в обществе, в частности, в прошлом году вносились изменения, касающиеся дистанционного формата занятости, условий труда в период пандемии.
"Закон о занятости, по нашей оценке, требует серьезного пересмотра, и мы надеемся, что мы эту работу глобально завершим в текущем году в рамках совместной работы внутри рабочей группы, созданной в Государственной Думе", - добавил глава Минтруда.
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ОбществоРоссияЕдиная РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон Котяков
 
 
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