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В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку
В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку - РИА Новости, 14.02.2022
В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку
В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:44
2022-02-14T13:44
2022-02-14T13:43
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МОСКВА, 14 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку.Языковой курс "Культура и традиции Китая" - это совместный проект библиотеки и научно-образовательного центра "Русист" кафедры русского языка Державинского университета, пишет портал Vestitambov.ru.Первый урок китайского языка был посвящён знакомству с Китайской Народной Республикой: географическим положением, климатом, природой, главными праздниками страны. Участники курса начали изучать китайский алфавит и работать над правильностью произношения.Следующее занятие состоится 19 февраля.
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