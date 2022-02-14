https://ria.ru/20220214/zanyatiya-1772701250.html

В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку

В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку - РИА Новости, 14.02.2022

В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку

В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:44

2022-02-14T13:44

2022-02-14T13:43

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МОСКВА, 14 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку.Языковой курс "Культура и традиции Китая" - это совместный проект библиотеки и научно-образовательного центра "Русист" кафедры русского языка Державинского университета, пишет портал Vestitambov.ru.Первый урок китайского языка был посвящён знакомству с Китайской Народной Республикой: географическим положением, климатом, природой, главными праздниками страны. Участники курса начали изучать китайский алфавит и работать над правильностью произношения.Следующее занятие состоится 19 февраля.

https://ria.ru/20210423/proekt-1729624869.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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