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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220214/zanyatiya-1772701250.html
В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку
В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку - РИА Новости, 14.02.2022
В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку
В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:44
2022-02-14T13:43
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 14 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку.Языковой курс "Культура и традиции Китая" - это совместный проект библиотеки и научно-образовательного центра "Русист" кафедры русского языка Державинского университета, пишет портал Vestitambov.ru.Первый урок китайского языка был посвящён знакомству с Китайской Народной Республикой: географическим положением, климатом, природой, главными праздниками страны. Участники курса начали изучать китайский алфавит и работать над правильностью произношения.Следующее занятие состоится 19 февраля.
https://ria.ru/20210423/proekt-1729624869.html
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китай
13:44 14.02.2022
 

В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку

© Фото : ТОГБУКЯзыковой курс "Культура и традиции Китая" в Пушкинской библиотеке
Языковой курс Культура и традиции Китая в Пушкинской библиотеке - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Фото : ТОГБУК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку.
Языковой курс "Культура и традиции Китая" - это совместный проект библиотеки и научно-образовательного центра "Русист" кафедры русского языка Державинского университета, пишет портал Vestitambov.ru.
Первый урок китайского языка был посвящён знакомству с Китайской Народной Республикой: географическим положением, климатом, природой, главными праздниками страны. Участники курса начали изучать китайский алфавит и работать над правильностью произношения.
Следующее занятие состоится 19 февраля.
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