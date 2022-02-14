Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220214/zakony-1772691729.html
В Госдуму внесли проект о новых отягчающих обстоятельствах для педофилов
В Госдуму внесли проект о новых отягчающих обстоятельствах для педофилов - РИА Новости, 14.02.2022
В Госдуму внесли проект о новых отягчающих обстоятельствах для педофилов
Думский комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять поправку о лишении свободы до одного года за укрывательство тяжких... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:51
2022-02-14T14:04
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_bd42394a051913617602e118f56cd92b.jpg
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Думский комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять поправку о лишении свободы до одного года за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста, следует из поправок к проекту, усиливающему меры защиты детей от насилия, опубликованному в базе парламента.Согласно поправкам, укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
https://ria.ru/20220129/nakazanie-1770139625.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_916b8d133232c5a1f551d4629a6935bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество
12:51 14.02.2022 (обновлено: 14:04 14.02.2022)
 
В Госдуму внесли проект о новых отягчающих обстоятельствах для педофилов

Укрывательство тяжких преступлений против детей будет грозить тюрьмой до года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Думский комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять поправку о лишении свободы до одного года за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста, следует из поправок к проекту, усиливающему меры защиты детей от насилия, опубликованному в базе парламента.
Согласно поправкам, укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 17:17
Митрополит назвал пожизненное заключение адекватной мерой для педофилов
 
Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала