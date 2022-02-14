https://ria.ru/20220214/zakony-1772691729.html

В Госдуму внесли проект о новых отягчающих обстоятельствах для педофилов

В Госдуму внесли проект о новых отягчающих обстоятельствах для педофилов - РИА Новости, 14.02.2022

В Госдуму внесли проект о новых отягчающих обстоятельствах для педофилов

Думский комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять поправку о лишении свободы до одного года за укрывательство тяжких... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:51

2022-02-14T12:51

2022-02-14T14:04

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Думский комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять поправку о лишении свободы до одного года за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста, следует из поправок к проекту, усиливающему меры защиты детей от насилия, опубликованному в базе парламента.Согласно поправкам, укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

https://ria.ru/20220129/nakazanie-1770139625.html

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госдума рф, общество