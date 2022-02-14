https://ria.ru/20220214/yaponiya-1772729188.html

Япония учредит офис во Львове для обеспечения основных консульских функций

Япония учредит офис во Львове для обеспечения основных консульских функций - РИА Новости, 14.02.2022

Япония учредит офис во Львове для обеспечения основных консульских функций

Япония готовится учредить офис во Львове для обеспечения основных консульских функций, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:28

2022-02-14T15:28

2022-02-14T15:28

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ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Япония готовится учредить офис во Львове для обеспечения основных консульских функций, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."В связи с сокращением функций посольства Японии на Украине для поддержания основных функций, таких как консульская деятельность, мы готовим офис связи на западе Украины в городе Львове. С помощью этого офиса мы сможем выполнять определенные юридические функции", - сказал Мацуно.Утром генеральный секретарь сообщил об отзыве японских дипломатов из посольства в Японии, за исключением "крайне малого числа", что приведет к сокращению функций посольства. В пятницу Япония повысила уровень опасности поездок на Украину и пребывания в этой стране до максимального, четвертого и призвала японских граждан покинуть эту страну. Мацуно вновь подчеркнул, что дипломатическая миссия на Украине активно предпринимает шаги по информированию и предупреждению своих граждан, находящихся в этой стране, путем рассылки писем по электронной почте и персональному извещению по телефону.В настоящее время на Украине находятся около 150 японских граждан.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772697395.html

киев

япония

львов

россия

сша

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в мире, киев, нато, япония, львов, россия, сша, сергей лавров