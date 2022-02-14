Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220214/yaponiya-1772729188.html
Япония учредит офис во Львове для обеспечения основных консульских функций
Япония учредит офис во Львове для обеспечения основных консульских функций - РИА Новости, 14.02.2022
Япония учредит офис во Львове для обеспечения основных консульских функций
Япония готовится учредить офис во Львове для обеспечения основных консульских функций, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:28
2022-02-14T15:28
в мире
киев
нато
япония
львов
россия
сша
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106829/45/1068294530_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3da2afbeaa0fba49497bf873699ad1c3.jpg
ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Япония готовится учредить офис во Львове для обеспечения основных консульских функций, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."В связи с сокращением функций посольства Японии на Украине для поддержания основных функций, таких как консульская деятельность, мы готовим офис связи на западе Украины в городе Львове. С помощью этого офиса мы сможем выполнять определенные юридические функции", - сказал Мацуно.Утром генеральный секретарь сообщил об отзыве японских дипломатов из посольства в Японии, за исключением "крайне малого числа", что приведет к сокращению функций посольства. В пятницу Япония повысила уровень опасности поездок на Украину и пребывания в этой стране до максимального, четвертого и призвала японских граждан покинуть эту страну. Мацуно вновь подчеркнул, что дипломатическая миссия на Украине активно предпринимает шаги по информированию и предупреждению своих граждан, находящихся в этой стране, путем рассылки писем по электронной почте и персональному извещению по телефону.В настоящее время на Украине находятся около 150 японских граждан.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772697395.html
киев
япония
львов
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106829/45/1068294530_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_a3b6ee08224ccf1b80fc86a3ea8e6e39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, нато, япония, львов, россия, сша, сергей лавров
15:28 14.02.2022
 
Япония учредит офис во Львове для обеспечения основных консульских функций

Правительство: Япония учредит офис во Львове для обеспечения основных консульских функций

© Flickr / foooomioФлаг Японии. Архивное фото
Флаг Японии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Flickr / foooomio
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Япония готовится учредить офис во Львове для обеспечения основных консульских функций, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"В связи с сокращением функций посольства Японии на Украине для поддержания основных функций, таких как консульская деятельность, мы готовим офис связи на западе Украины в городе Львове. С помощью этого офиса мы сможем выполнять определенные юридические функции", - сказал Мацуно.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
13:13
В Раде призвали Запад не сеять панику из-за ситуации вокруг Украины
Утром генеральный секретарь сообщил об отзыве японских дипломатов из посольства в Японии, за исключением "крайне малого числа", что приведет к сокращению функций посольства. В пятницу Япония повысила уровень опасности поездок на Украину и пребывания в этой стране до максимального, четвертого и призвала японских граждан покинуть эту страну. Мацуно вновь подчеркнул, что дипломатическая миссия на Украине активно предпринимает шаги по информированию и предупреждению своих граждан, находящихся в этой стране, путем рассылки писем по электронной почте и персональному извещению по телефону.
В настоящее время на Украине находятся около 150 японских граждан.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреКиевНАТОЯпонияЛьвовРоссияСШАСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала