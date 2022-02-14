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В Кремле пожелали Жириновскому и Зюганову скорейшего выздоровления
В Кремле пожелали Жириновскому и Зюганову скорейшего выздоровления - РИА Новости, 14.02.2022
В Кремле пожелали Жириновскому и Зюганову скорейшего выздоровления
В Кремле не слышали заявлений врачей или Минздрава, что жизни и здоровью лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова что-то угрожает, заявил... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:16
2022-02-14T13:22
владимир жириновский
геннадий зюганов
политика
здоровье - общество
госдума рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев- РИА Новости. В Кремле не слышали заявлений врачей или Минздрава, что жизни и здоровью лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова что-то угрожает, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, мы знаем, что они госпитализированы. Мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава о том, что что-то угрожает их жизни и здоровью. Врачи делают свою работу, наши врачи делают ее превосходно, тьфу-тьфу. Мы все вместе желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову. Скорейшего возвращения в строй", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не вызывает ли опасений здоровье лидеров крупнейших политических партий Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова.
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владимир жириновский, геннадий зюганов, политика, здоровье - общество, госдума рф, дмитрий песков
13:16 14.02.2022 (обновлено: 13:22 14.02.2022)
 
В Кремле пожелали Жириновскому и Зюганову скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь Путина Песков пожелал Жириновскому и Зюганову скорейшего выздоровления

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов и Владимир Жириновский в Кремле перед началом заседания Государственного совета об экологическом развитии РФ. 27 декабря 2016
Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский в Кремле перед началом заседания Государственного совета об экологическом развитии РФ. 27 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский в Кремле перед началом заседания Государственного совета об экологическом развитии РФ. 27 декабря 2016
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МОСКВА, 14 фев- РИА Новости. В Кремле не слышали заявлений врачей или Минздрава, что жизни и здоровью лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова что-то угрожает, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, мы знаем, что они госпитализированы. Мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава о том, что что-то угрожает их жизни и здоровью. Врачи делают свою работу, наши врачи делают ее превосходно, тьфу-тьфу. Мы все вместе желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову. Скорейшего возвращения в строй", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не вызывает ли опасений здоровье лидеров крупнейших политических партий Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
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Владимир ЖириновскийГеннадий ЗюгановПолитикаЗдоровье - ОбществоГосдума РФДмитрий Песков
 
 
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