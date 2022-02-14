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Выставка The Lonka Project откроется в Еврейском музее

Выставка The Lonka Project откроется в Еврейском музее - РИА Новости, 14.02.2022

Выставка The Lonka Project откроется в Еврейском музее

Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку "The Lonka Project. Человек под номером" (17 февраля — 15 мая). Она станет частью международного... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:01

2022-02-14T18:01

2022-02-14T18:01

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МОСКВА, 14 фев - Пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности. Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку "The Lonka Project. Человек под номером" (17 февраля — 15 мая). Она станет частью международного фотопроекта о людях, переживших Холокост, и покажет более 60 портретных снимков.История проекта "Лонка" началась в 2018 году. Элеонора (Лонка) Насс прошла через Шоа, однако редко рассказывала детям о своем опыте. "Я выросла в доме молчания, — рассказывает Рина Кастельнуово, дочь Лонки. — Я знала, что такое казарма и кто такие нацисты, но, когда в одночасье умерла моя мать, ответственность за прошлое перешла на нас".После смерти матери Рина и ее супруг Джим Холландер, фоторепортеры, специализирующиеся на ближневосточной тематике, обратились к профессиональным фотографам с просьбой создать портреты людей, переживших Холокост, и записать их воспоминания. Критериев для фото не было никаких: это мог быть цветной или черно-белый снимок, сделанный с любого ракурса.Мировое фотосообщество откликнулось на просьбу: более 300 фотографов из 30 стран приняли участие в проекте. В их числе — члены агентства Magnum Алек Сот, Жиль Пересc и Эли Рид, лауреаты World Press Photo Эд Каши и Джейн Эвелин Этвуд.Каждый из них смог по-своему передать хрупкость и силу выживших женщин и мужчин. На фотографиях оказались Анита Ласкер-Вальфиш — виолончелистка, игравшая в женском оркестре в Освенциме; британский стрит-фотограф Дороти Бом; Лилиана Сегре — пожизненный сенатор Италии; чемпион-тяжелоатлет сэр Бен Хельфготт и оскароносный кинорежиссер Клод Лелуш.Кураторами выставки в Еврейском музее стали Анна-Патрисия Кан, директор галереи CLAIRbyKahn в Цюрихе, член проекта "Лонка"; куратор фотографических проектов Нина Гомиашвили и куратор Еврейского музея и центра толерантности Лия Чечик. Из международного проекта они отобрали больше 60 снимков.В своем выборе кураторы стремились отразить эмоциональный диалог между фотографами и выжившими. "Мы являемся последним поколением, у которого есть исключительная возможность скрестить взгляды эпох и услышать личные воспоминания людей, переживших Холокост", — подчеркивают они."Лонка" продолжает пополняться новыми работами. Еврейский музей выступил в качестве партнера глобального проекта и пригласил к участию в нем российских фотографов. К "Лонке" присоединились Егор Заика, Ольга Изаксон, Мария Груздева и Анна Шмитько: они сделали портреты прошедших через Шоа россиян, в числе которых драматург Александр Гельман и театральный режиссер Кама Гинкас.В один день с фотопроектом "The Lonka Project. Человек под номером" в лобби музея откроется инсталляция "Снегопад" Хаима Сокола (17 февраля — 15 апреля). Инсталляция представляет собой настенную роспись с изображением птиц в зимнем лесу и "снегопад" из белых веревочных лестниц. По замыслу автора, веревочные лестницы символизируют средство для побега или спасения. Лестницы в инсталляции связаны из нетканого полотна, которое часто используется для мытья полов.Инсталляция "Снегопад" приглашает зрителя проследовать за ассоциациями автора."Когда я смотрю на снег, я вспоминаю и представляю. Наверное, такой же снег, как сейчас за окном, был в январе 1944-го в окрестностях города Освенцим в Польше. Или зимой 1942-го в украинском лесу, где располагался партизанский отряд, в котором был мой отец. Черные птицы на белом снегу напоминают мне людей в ситуации фатальной невозможности спрятаться, скрыться, стать невидимыми. А еще они напоминают мне текст. Это досимволический текст. Его невозможно прочитать и понять. Его можно пережить. Поэтому я часто выхожу в сквер напротив моего дома и танцую с воронами", — так Хаим Сокол описывает свои ощущения. Изобрести собственную цепочку памяти и воспоминаний смогут и гости музея.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы