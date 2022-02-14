https://ria.ru/20220214/vlyublennost-1772639602.html

Эндокринолог рассказала о пользе влюбленности для здоровья

Эндокринолог рассказала о пользе влюбленности для здоровья - РИА Новости, 14.02.2022

Эндокринолог рассказала о пользе влюбленности для здоровья

Влюбленность может быть полезна для здоровья, так как в какой-то степени это счастье, а счастливые люди реже имеют нарушения сна, лучше следят за питанием,... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:21

2022-02-14T09:21

2022-02-14T09:21

здоровье - общество

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

день святого валентина

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Влюбленность может быть полезна для здоровья, так как в какой-то степени это счастье, а счастливые люди реже имеют нарушения сна, лучше следят за питанием, больше занимаются физической нагрузкой и реже испытывают состояние стресса, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева."Влюбленность – это в какой-то степени счастье, а счастливым быть полезно. Счастливые люди, согласно исследованиям, не имеют нарушений сна, следят за своим питанием, больше и чаще занимаются физической нагрузкой, более социально активны, меньше испытывают состояние стресса, их иммунная система "сильнее". Счастье косвенно может защитить человека от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказала Шереметьева.Она отметила, что одинокие люди имеют более высокий риск инфаркта миокарда, особенно женщины. Согласно исследованиям и в том числе наблюдениям специалистов Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, счастливые люди живут дольше, подчеркнула врач.По ее словам, влюбленность - это водопад химических, психологических и психических реакций, в результате которых человек испытывает эйфорию, желание быть рядом с человеком, трогать, видеть, слышать его. Она может длиться от нескольких минут до нескольких лет, уточнила Шереметьева.

https://ria.ru/20220214/babochki-1772624042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), день святого валентина