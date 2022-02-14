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Эндокринолог рассказала о пользе влюбленности для здоровья
Эндокринолог рассказала о пользе влюбленности для здоровья - РИА Новости, 14.02.2022
Эндокринолог рассказала о пользе влюбленности для здоровья
Влюбленность может быть полезна для здоровья, так как в какой-то степени это счастье, а счастливые люди реже имеют нарушения сна, лучше следят за питанием,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:21
2022-02-14T09:21
здоровье - общество
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
день святого валентина
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Влюбленность может быть полезна для здоровья, так как в какой-то степени это счастье, а счастливые люди реже имеют нарушения сна, лучше следят за питанием, больше занимаются физической нагрузкой и реже испытывают состояние стресса, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева."Влюбленность – это в какой-то степени счастье, а счастливым быть полезно. Счастливые люди, согласно исследованиям, не имеют нарушений сна, следят за своим питанием, больше и чаще занимаются физической нагрузкой, более социально активны, меньше испытывают состояние стресса, их иммунная система "сильнее". Счастье косвенно может защитить человека от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказала Шереметьева.Она отметила, что одинокие люди имеют более высокий риск инфаркта миокарда, особенно женщины. Согласно исследованиям и в том числе наблюдениям специалистов Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, счастливые люди живут дольше, подчеркнула врач.По ее словам, влюбленность - это водопад химических, психологических и психических реакций, в результате которых человек испытывает эйфорию, желание быть рядом с человеком, трогать, видеть, слышать его. Она может длиться от нескольких минут до нескольких лет, уточнила Шереметьева.
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здоровье - общество, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), день святого валентина
09:21 14.02.2022
 
Эндокринолог рассказала о пользе влюбленности для здоровья

Эндокринолог Шереметьева: влюбленность может быть полезна для здоровья

© Depositphotos / NeyaOМужчина обнимает женщину
Мужчина обнимает женщину - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Depositphotos / NeyaO
Мужчина обнимает женщину
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Влюбленность может быть полезна для здоровья, так как в какой-то степени это счастье, а счастливые люди реже имеют нарушения сна, лучше следят за питанием, больше занимаются физической нагрузкой и реже испытывают состояние стресса, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева.
"Влюбленность – это в какой-то степени счастье, а счастливым быть полезно. Счастливые люди, согласно исследованиям, не имеют нарушений сна, следят за своим питанием, больше и чаще занимаются физической нагрузкой, более социально активны, меньше испытывают состояние стресса, их иммунная система "сильнее". Счастье косвенно может защитить человека от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказала Шереметьева.
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Она отметила, что одинокие люди имеют более высокий риск инфаркта миокарда, особенно женщины. Согласно исследованиям и в том числе наблюдениям специалистов Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, счастливые люди живут дольше, подчеркнула врач.
По ее словам, влюбленность - это водопад химических, психологических и психических реакций, в результате которых человек испытывает эйфорию, желание быть рядом с человеком, трогать, видеть, слышать его. Она может длиться от нескольких минут до нескольких лет, уточнила Шереметьева.
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