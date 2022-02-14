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Туризм
https://ria.ru/20220214/vetnam-1772673245.html
Вьетнам снимает ограничения на международные регулярные рейсы
Вьетнам снимает ограничения на международные регулярные рейсы - РИА Новости, 14.02.2022
Вьетнам снимает ограничения на международные регулярные рейсы
Управление гражданской авиации Вьетнама объявило о снятии ограничений на регулярные международные пассажирские рейсы с 15 февраля, сообщает АТОР со ссылкой на... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:05
2022-02-14T12:05
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Управление гражданской авиации Вьетнама объявило о снятии ограничений на регулярные международные пассажирские рейсы с 15 февраля, сообщает АТОР со ссылкой на местные СМИ.С этого дня вьетнамские и зарубежные авиакомпании смогут восстановить частоту перелетов до значений, которые были до пандемии.Это позволит расширить объемы перевозок и из РФ, говорят эксперты. Если сейчас из российских авиакомпаний рейсы во Вьетнам выполняет только AZUR air (билеты продаются в составе пакетных туров), то уже в ближайшем будущем на маршрут может вернуться "Аэрофлот".Однако, по мнению экспертов, говорить о восстановлении допандемийных показателей при условии сохранении текущих правил въезда пока рано.Россия официально возобновила авиасообщение с Вьетнамом в январе 2021 года. С 9 февраля въезд разрешен полностью привитым ("Спутник V" одобрен) и переболевшим россиянам (документ должен быть не старше шести месяцев). Также необходимо сдать ПЦР-тест перед вылетом и на третий день пребывания в стране.
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россия, вьетнам, аэрофлот, azur air, авиасообщение, новости - туризм, туризм, туристы, вакцина "спутник v", пцр-тест
12:05 14.02.2022
 
Вьетнам снимает ограничения на международные регулярные рейсы

Вьетнам объявил о снятии ограничений на международные регулярные рейсы с 15 февраля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании в небе над островом Крит
Самолет авиакомпании в небе над островом Крит - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Управление гражданской авиации Вьетнама объявило о снятии ограничений на регулярные международные пассажирские рейсы с 15 февраля, сообщает АТОР со ссылкой на местные СМИ.
С этого дня вьетнамские и зарубежные авиакомпании смогут восстановить частоту перелетов до значений, которые были до пандемии.
Это позволит расширить объемы перевозок и из РФ, говорят эксперты. Если сейчас из российских авиакомпаний рейсы во Вьетнам выполняет только AZUR air (билеты продаются в составе пакетных туров), то уже в ближайшем будущем на маршрут может вернуться "Аэрофлот".
Однако, по мнению экспертов, говорить о восстановлении допандемийных показателей при условии сохранении текущих правил въезда пока рано.
Россия официально возобновила авиасообщение с Вьетнамом в январе 2021 года. С 9 февраля въезд разрешен полностью привитым ("Спутник V" одобрен) и переболевшим россиянам (документ должен быть не старше шести месяцев). Также необходимо сдать ПЦР-тест перед вылетом и на третий день пребывания в стране.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
11:30Туризм
Авиакомпания "Витязь-Аэро" возобновляет пассажирские перевозки по Камчатке
 
ТуризмРоссияВьетнамАэрофлотAzur AirАвиасообщениеНовости - ТуризмТуризмтуристыВакцина "Спутник V"ПЦР-тест
 
 
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