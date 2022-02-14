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Вьетнам снимает ограничения на международные регулярные рейсы
Вьетнам снимает ограничения на международные регулярные рейсы - РИА Новости, 14.02.2022
Вьетнам снимает ограничения на международные регулярные рейсы
Управление гражданской авиации Вьетнама объявило о снятии ограничений на регулярные международные пассажирские рейсы с 15 февраля, сообщает АТОР со ссылкой на... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:05
2022-02-14T12:05
2022-02-14T12:05
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Управление гражданской авиации Вьетнама объявило о снятии ограничений на регулярные международные пассажирские рейсы с 15 февраля, сообщает АТОР со ссылкой на местные СМИ.С этого дня вьетнамские и зарубежные авиакомпании смогут восстановить частоту перелетов до значений, которые были до пандемии.Это позволит расширить объемы перевозок и из РФ, говорят эксперты. Если сейчас из российских авиакомпаний рейсы во Вьетнам выполняет только AZUR air (билеты продаются в составе пакетных туров), то уже в ближайшем будущем на маршрут может вернуться "Аэрофлот".Однако, по мнению экспертов, говорить о восстановлении допандемийных показателей при условии сохранении текущих правил въезда пока рано.Россия официально возобновила авиасообщение с Вьетнамом в январе 2021 года. С 9 февраля въезд разрешен полностью привитым ("Спутник V" одобрен) и переболевшим россиянам (документ должен быть не старше шести месяцев). Также необходимо сдать ПЦР-тест перед вылетом и на третий день пребывания в стране.
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россия, вьетнам, аэрофлот, azur air, авиасообщение, новости - туризм, туризм, туристы, вакцина "спутник v", пцр-тест
Вьетнам снимает ограничения на международные регулярные рейсы
Вьетнам объявил о снятии ограничений на международные регулярные рейсы с 15 февраля
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Управление гражданской авиации Вьетнама объявило о снятии ограничений на регулярные международные пассажирские рейсы с 15 февраля, сообщает
АТОР со ссылкой на местные СМИ.
С этого дня вьетнамские и зарубежные авиакомпании смогут восстановить частоту перелетов до значений, которые были до пандемии.
Это позволит расширить объемы перевозок и из РФ, говорят эксперты. Если сейчас из российских авиакомпаний рейсы во Вьетнам выполняет только AZUR air (билеты продаются в составе пакетных туров), то уже в ближайшем будущем на маршрут может вернуться "Аэрофлот".
Однако, по мнению экспертов, говорить о восстановлении допандемийных показателей при условии сохранении текущих правил въезда пока рано.
Россия официально возобновила авиасообщение с Вьетнамом в январе 2021 года. С 9 февраля въезд разрешен полностью привитым ("Спутник V" одобрен) и переболевшим россиянам (документ должен быть не старше шести месяцев). Также необходимо сдать ПЦР-тест перед вылетом и на третий день пребывания в стране.