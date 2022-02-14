https://ria.ru/20220214/vetnam-1772673245.html

Вьетнам снимает ограничения на международные регулярные рейсы

Вьетнам снимает ограничения на международные регулярные рейсы - РИА Новости, 14.02.2022

Вьетнам снимает ограничения на международные регулярные рейсы

Управление гражданской авиации Вьетнама объявило о снятии ограничений на регулярные международные пассажирские рейсы с 15 февраля, сообщает АТОР со ссылкой на... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:05

2022-02-14T12:05

2022-02-14T12:05

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Управление гражданской авиации Вьетнама объявило о снятии ограничений на регулярные международные пассажирские рейсы с 15 февраля, сообщает АТОР со ссылкой на местные СМИ.С этого дня вьетнамские и зарубежные авиакомпании смогут восстановить частоту перелетов до значений, которые были до пандемии.Это позволит расширить объемы перевозок и из РФ, говорят эксперты. Если сейчас из российских авиакомпаний рейсы во Вьетнам выполняет только AZUR air (билеты продаются в составе пакетных туров), то уже в ближайшем будущем на маршрут может вернуться "Аэрофлот".Однако, по мнению экспертов, говорить о восстановлении допандемийных показателей при условии сохранении текущих правил въезда пока рано.Россия официально возобновила авиасообщение с Вьетнамом в январе 2021 года. С 9 февраля въезд разрешен полностью привитым ("Спутник V" одобрен) и переболевшим россиянам (документ должен быть не старше шести месяцев). Также необходимо сдать ПЦР-тест перед вылетом и на третий день пребывания в стране.

https://ria.ru/20220214/perevozki-1772646512.html

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