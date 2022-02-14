https://ria.ru/20220214/velikobritaniya-1772781934.html

Посольство Великобритании в Москве заявило о повышенном спросе на визы

Посольство Великобритании в Москве заявило о повышенном спросе на визы - РИА Новости, 14.02.2022

Посольство Великобритании в Москве заявило о повышенном спросе на визы

Британское посольство рекомендует заявителям заблаговременно позаботиться о визах, говорится в Telegram-канале дипмиссии. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T19:07

2022-02-14T19:07

2022-02-14T19:07

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Британское посольство рекомендует заявителям заблаговременно позаботиться о визах, говорится в Telegram-канале дипмиссии."В связи с крайне высоким спросом на все типы виз, который вызван, в том числе, смягчением правил въезда в Великобританию, мы рекомендуем всем планировать свои поездки заранее", — пояснили сотрудники.Россияне могут подать заявление на британскую визу за три месяца до даты поездки. Если визит не может быть запланирован за большой срок, то рекомендуется использовать услугу Priority Visa Service, чтобы избежать задержек при рассмотрении заявления.С 11 февраля пассажиры, прошедшие вакцинацию не признанными в Великобритании препаратами или непривитые, должны будут заполнить Passenger Locator Form, сдать тест до вылета и на второй день после прибытия в страну. Самоизоляция отменена.

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