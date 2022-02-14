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"Вектор" назвал сроки ревакцинации после трехкратной дозы "ЭпиВакКороны-Н"
"Вектор" назвал сроки ревакцинации после трехкратной дозы "ЭпиВакКороны-Н" - РИА Новости, 14.02.2022
"Вектор" назвал сроки ревакцинации после трехкратной дозы "ЭпиВакКороны-Н"
Ревакцинация после трехкратной схемы введения вакцины "ЭпиВакКорона-Н" проводится через шесть месяцев после введения последней дозы препарата, сообщили РИА... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:03
2022-02-14T12:05
общество
здоровье - общество
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Ревакцинация после трехкратной схемы введения вакцины "ЭпиВакКорона-Н" проводится через шесть месяцев после введения последней дозы препарата, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".Ранее сообщалось, что для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трёхкратная схема введения, третью прививку можно сделать через два месяца после второй."Ревакцинацию необходимо проходить через шесть месяцев после введения последней дозы препарата, согласно действующим на настоящий момент рекомендациям Минздрава России", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирус covid-19
12:03 14.02.2022 (обновлено: 12:05 14.02.2022)
 
"Вектор" назвал сроки ревакцинации после трехкратной дозы "ЭпиВакКороны-Н"

ГНЦ "Вектор": ревакцинация после 3-кратной дозы "ЭпиВакКороны-Н" проводится через полгода

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖенщина вакцинируется от COVID-19
Женщина вакцинируется от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Женщина вакцинируется от COVID-19
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Ревакцинация после трехкратной схемы введения вакцины "ЭпиВакКорона-Н" проводится через шесть месяцев после введения последней дозы препарата, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".
Ранее сообщалось, что для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трёхкратная схема введения, третью прививку можно сделать через два месяца после второй.
"Ревакцинацию необходимо проходить через шесть месяцев после введения последней дозы препарата, согласно действующим на настоящий момент рекомендациям Минздрава России", - говорится в сообщении.
Ввод обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
11:44
В "Векторе" рассказали, кому необходимо вводить три дозы "ЭпиВакКороны-Н"
 
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