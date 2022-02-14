https://ria.ru/20220214/vaktsina-1772670839.html

В "Векторе" рассказали, кому необходимо вводить три дозы "ЭпиВакКороны-Н"

В "Векторе" рассказали, кому необходимо вводить три дозы "ЭпиВакКороны-Н" - РИА Новости, 14.02.2022

В "Векторе" рассказали, кому необходимо вводить три дозы "ЭпиВакКороны-Н"

Двукратная и трехкратная схема введения вакцины "ЭпиВакКорона-Н" обеспечивает иммунный ответ, три дозы препарата необходимы, в первую очередь, для пациентов с... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:44

2022-02-14T11:44

2022-02-14T11:44

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "эпиваккорона"

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Двукратная и трехкратная схема введения вакцины "ЭпиВакКорона-Н" обеспечивает иммунный ответ, три дозы препарата необходимы, в первую очередь, для пациентов с ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".Ранее сообщалось, что для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трёхкратная схема введения, третью прививку можно сделать через два месяца после второй."Обе схемы вакцинации обеспечивают необходимый иммунный ответ. Применение вакцины "ЭпиВакКорона-Н" по схеме введения трех доз предполагается, в первую очередь, для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний", - говорится в сообщении.При этом через 6 месяцев после начала курса вакцинации доля добровольцев, имеющих антитела, в группе 3-кратно вакцинированных составляет 98%, в группе двукратно вакцинированных - 81%, отметили в центре.

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/epivakkorona-1772326327.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "эпиваккорона", государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"