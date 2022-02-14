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В "Векторе" рассказали, кому необходимо вводить три дозы "ЭпиВакКороны-Н"
В "Векторе" рассказали, кому необходимо вводить три дозы "ЭпиВакКороны-Н" - РИА Новости, 14.02.2022
В "Векторе" рассказали, кому необходимо вводить три дозы "ЭпиВакКороны-Н"
Двукратная и трехкратная схема введения вакцины "ЭпиВакКорона-Н" обеспечивает иммунный ответ, три дозы препарата необходимы, в первую очередь, для пациентов с... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:44
2022-02-14T11:44
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "эпиваккорона"
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Двукратная и трехкратная схема введения вакцины "ЭпиВакКорона-Н" обеспечивает иммунный ответ, три дозы препарата необходимы, в первую очередь, для пациентов с ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".Ранее сообщалось, что для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трёхкратная схема введения, третью прививку можно сделать через два месяца после второй."Обе схемы вакцинации обеспечивают необходимый иммунный ответ. Применение вакцины "ЭпиВакКорона-Н" по схеме введения трех доз предполагается, в первую очередь, для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний", - говорится в сообщении.При этом через 6 месяцев после начала курса вакцинации доля добровольцев, имеющих антитела, в группе 3-кратно вакцинированных составляет 98%, в группе двукратно вакцинированных - 81%, отметили в центре.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "эпиваккорона", государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
11:44 14.02.2022
 
В "Векторе" рассказали, кому необходимо вводить три дозы "ЭпиВакКороны-Н"

ГНЦ "Вектор": три дозы "ЭпиВакКороны-Н" нужны пациентам с ослабленным иммунитетом

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВвод обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России
Ввод обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Ввод обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Двукратная и трехкратная схема введения вакцины "ЭпиВакКорона-Н" обеспечивает иммунный ответ, три дозы препарата необходимы, в первую очередь, для пациентов с ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".
Ранее сообщалось, что для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трёхкратная схема введения, третью прививку можно сделать через два месяца после второй.
"Обе схемы вакцинации обеспечивают необходимый иммунный ответ. Применение вакцины "ЭпиВакКорона-Н" по схеме введения трех доз предполагается, в первую очередь, для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний", - говорится в сообщении.
При этом через 6 месяцев после начала курса вакцинации доля добровольцев, имеющих антитела, в группе 3-кратно вакцинированных составляет 98%, в группе двукратно вакцинированных - 81%, отметили в центре.
Упаковки с вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 16:49В России
В "Векторе" рассказали об эффекте от вакцины "ЭпиВакКорона-Н"
 
ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "ЭпиВакКорона"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"
 
 
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