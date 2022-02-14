https://ria.ru/20220214/utilizatsiya-1772689893.html

В Москве утилизировали первый автомобиль в рамках "Вывоза ненужных вещей"

В Москве утилизировали первый автомобиль в рамках "Вывоза ненужных вещей" - РИА Новости, 14.02.2022

В Москве утилизировали первый автомобиль в рамках "Вывоза ненужных вещей"

В Москве утилизировали первый автомобиль, вывезенный с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:45

2022-02-14T12:45

2022-02-14T12:45

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. В Москве утилизировали первый автомобиль, вывезенный с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В электронном сервисе "Вывоз ненужных вещей" любой житель столицы может оставить заявку на бесплатную утилизацию своего автомобиля, а также крупной бытовой техники и металлических предметов. Партнеры сервиса вывезут автомобиль после проверки документов, подтверждающих право собственности, говорится в сообщении."Экологичная утилизация отходов и старой техники становится неотъемлемой частью экономики. Например, в производстве автомобилей используются пластмасса и полипропилен, которые хорошо поддаются переработке и используются повторно как в промышленном производстве, так и в изготовлении бытовых товаров. Столичная промышленная компания в 2021 году утилизировала порядка 600 автомобилей. Технологические мощности завода позволяют перерабатывать не только автомобили на топливе, но и гибридные и электрокары", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Возможность утилизировать автомобиль с помощью сервиса на mos.ru появилась осенью прошлого года, сегодня зарегистрировано более 100 заявок от горожан. После обработки заявки автомобиль будет доставлен на утилизацию на производственную площадку ООО "ПК Вторалюминпродукт"."По окончании процесса владелец получит свидетельство об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства. Так, в конце января на предприятие был доставлен "Крайслер" LHS 1994 года выпуска. После завершения утилизации его владелец получил соответствующий документ, и теперь он может снять авто с регистрационного учета. Транспортный налог начисляться больше не будет", - пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Как добавил генеральный директор компании "Вторалюминпродукт" Илья Качапин, в компанию ежедневно поступают большие объемы легкового транспорта на утилизацию.

https://ria.ru/20220128/upakovka-1769863408.html

москва

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москва, александр прохоров