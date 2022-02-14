https://ria.ru/20220214/ukraina-1772732985.html
Джонсон анонсировал переговоры с Байденом об Украине
Джонсон анонсировал переговоры с Байденом об Украине - РИА Новости, 14.02.2022
Джонсон анонсировал переговоры с Байденом об Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что скоро обсудит ситуацию вокруг Украины с президентом США Джо Байденом и другими лидерами. Об этом... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:43
2022-02-14T15:43
2022-02-14T15:58
в мире
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джо байден
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ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что скоро обсудит ситуацию вокруг Украины с президентом США Джо Байденом и другими лидерами. Об этом британский премьер заявил в эфире телеканала Sky News.Джонсон на вопрос о возможности визита в Москву ответил, что сделает все возможное для деэскалации кризиса вокруг Украины. "Я сделаю все, что смогу, для содействия дипломатическому процессу, и я очень скоро поговорю с различными лидерами, в том числе с Джо Байденом", - указал он.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, сша, великобритания, джо байден, борис джонсон
15:43 14.02.2022 (обновлено: 15:58 14.02.2022)
Джонсон анонсировал переговоры с Байденом об Украине
Премьер Британии Джонсон анонсировал переговоры с президентом США Байденом об Украине