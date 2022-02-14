https://ria.ru/20220214/ukraina-1772697395.html

В Раде призвали Запад не сеять панику из-за ситуации вокруг Украины

В Раде призвали Запад не сеять панику из-за ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 14.02.2022

В Раде призвали Запад не сеять панику из-за ситуации вокруг Украины

Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Верховной раде инициирует обращение к западным партнерам с просьбой не сеять панику в связи с... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:13

2022-02-14T13:13

2022-02-14T13:13

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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Верховной раде инициирует обращение к западным партнерам с просьбой не сеять панику в связи с эвакуацией посольств из-за ситуации вокруг страны, заявил сопредседатель политсилы Юрий Бойко.Ранее власти ряда стран призвали своих граждан покинуть Украину в интересах безопасности. Кроме того, сообщается об эвакуации из этой страны сотрудников некоторых западных дипмиссий и их семей."Нужно также обратиться к нашим стратегическим партнерам с просьбой не раздувать ситуацию и сеять панику. Если кто-то хочет вывозить посольства – это их право, но это надо делать без шума и без того, чтоб вся страна ждала, когда очередное посольство покинет страну. Это никак не способствует спокойствию в стране", - сказал Бойко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.По его словам, много людей сейчас напуганы ситуацией и возможным обострением, поэтому парламент должен работать в штатном режиме и сосредоточится на двух важных вещах."Первое – это социальная поддержка людей… И второе - выступить с мирными инициативами в этой ситуации. Наша фракция внесла постановление о выполнении минских соглашений и напомнить, что первые три пункта этих соглашений – это вопросы безопасности", - отметил Бойко.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772667378.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772628935.html

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в мире, дмитрий песков, москва, россия, киев, нато, украина, верховная рада украины