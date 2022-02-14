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Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной
Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной - РИА Новости, 14.02.2022
Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной
Норвежская авиакомпания Norwegian приняла решение временно приостановить полеты над территорией Украины "по соображениям безопасности", сообщила телекомпания... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:00
2022-02-14T13:05
в мире
сергей лавров
норвегия
россия
киев
нато
новости - туризм
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МУРМАНСК, 14 фев – РИА Новости. Норвежская авиакомпания Norwegian приняла решение временно приостановить полеты над территорией Украины "по соображениям безопасности", сообщила телекомпания TV2.Ранее власти Норвегии рекомендовали всем гражданам этой страны покинуть Украину из-за "серьезной и непредсказуемой ситуации с безопасностью", а также воздержаться от любых поездок на Украину, в Россию и Белоруссию.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, сергей лавров, норвегия, россия, киев, нато, новости - туризм
13:00 14.02.2022 (обновлено: 13:05 14.02.2022)
 
Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной

Авиакомпания Norwegian приостанавливает полеты над Украиной

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МУРМАНСК, 14 фев – РИА Новости. Норвежская авиакомпания Norwegian приняла решение временно приостановить полеты над территорией Украины "по соображениям безопасности", сообщила телекомпания TV2.
"Это решение было принято на основе анализа ситуации с безопасностью. Мы решили временно не летать над Украиной. Безопасность превыше всего", - цитирует телеканал слова представителя компании Эсбен Туман.
Ранее власти Норвегии рекомендовали всем гражданам этой страны покинуть Украину из-за "серьезной и непредсказуемой ситуации с безопасностью", а также воздержаться от любых поездок на Украину, в Россию и Белоруссию.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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