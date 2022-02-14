https://ria.ru/20220214/ukraina-1772691713.html

В Афинах рекомендовали грекам не ездить на Украину

В Афинах рекомендовали грекам не ездить на Украину - РИА Новости, 14.02.2022

В Афинах рекомендовали грекам не ездить на Украину

Министерство иностранных дел Греции "настоятельно рекомендует" гражданам страны не ездить на Украину, а находящимся там – покинуть ее, одновременно сокращен... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:51

2022-02-14T12:51

2022-02-14T12:59

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АФИНЫ, 14 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции "настоятельно рекомендует" гражданам страны не ездить на Украину, а находящимся там – покинуть ее, одновременно сокращен штат греческого посольства в Киеве.Сообщение "для граждан, находящихся на Украине, а также для граждан Греции, желающих поехать на Украину", распространила в понедельник служба информации МИД. Рекомендация дана после совещания с участием министров иностранных дел, обороны и образования."Сегодня утром в министерстве иностранных дел состоялось совещание под руководством министра иностранных дел Никоса Дендиаса, на котором присутствовали министры национальной обороны, Никос Панайотопулос, министр образования и по делам религий Ники Керамеос, заместитель министра иностранных дел Андреас Кацаниас, сотрудники министерства", - говорится в сообщении."Министерство иностранных дел настоятельно не рекомендует поездки по всей территории Украины, и одновременно рекомендует гражданам Греции, находящимся в стране, немедленно покинуть страну", - сообщил МИД.Гражданам Греции, которые еще не уехали, рекомендуется немедленно сообщить свои контактные данные в посольство Греции в Киеве. "При этом отмечается, что штат киевского посольства сокращен до необходимого", - говорится в сообщении. Одновременно будет усилен штат греческого генконсульства в Мариуполе.МИД Греции распространил также контактные данные посольства в Киеве, телефон экстренной помощи и адрес электронной почты посольства.

https://ria.ru/20220214/albaniya-1772662169.html

https://ria.ru/20220213/posolstvo-1772609717.html

https://ria.ru/20220213/voyna-1772529091.html

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в мире, греция, украина, ситуация в днр и лнр