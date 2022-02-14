https://ria.ru/20220214/ukraina-1772686817.html

Украинский эксперт рассказал, почему Киев не отказывается от курса в НАТО

Украинский эксперт рассказал, почему Киев не отказывается от курса в НАТО - РИА Новости, 14.02.2022

Украинский эксперт рассказал, почему Киев не отказывается от курса в НАТО

Украина при нынешней конфигурации власти не откажется от курса в НАТО, тем более это закреплено в конституции страны, считает руководитель украинского... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:33

2022-02-14T12:33

2022-02-14T12:33

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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Украина при нынешней конфигурации власти не откажется от курса в НАТО, тем более это закреплено в конституции страны, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". В МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста". Позднее Пристайко уверял, что его слова были неправильно поняты."Курс Украины в НАТО закреплен в конституции страны. Соответственно, если в стране не изменится политическая конфигурация власти, то смена курса невозможна. Другое дело, что Пристайко в принципе не должен был делать таких заявлений, он официальное лицо и член команды (действующей власти – ред.). явно у него не было директив делать такие заявления", - сказал Золотарев РИА Новости.По его мнению, скорее всего, Пристайко просто "сказал лишнего". Возможно, посол сделал такое заявление, поскольку действительно считает, что Киеву стоит отказаться от курса в НАТО, чтобы "избежать войны", но это разнится с официальной позицией Киева, отметил эксперт.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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