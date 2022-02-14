https://ria.ru/20220214/ukraina-1772657350.html
В МИД Украины прокомментировали слова посла в Британии о членстве в НАТО
В МИД Украины прокомментировали слова посла в Британии о членстве в НАТО - РИА Новости, 14.02.2022
В МИД Украины прокомментировали слова посла в Британии о членстве в НАТО
Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией вырваны из... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:55
2022-02-14T10:55
2022-02-14T11:11
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КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией вырваны из контекста, пишет агентство "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Украины Олега Николенко."В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или другого альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Бесспорно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс", — сказал он. По его словам, угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопрос гарантий становится фундаментальной насущной задачей. "При этом, ни одно решение не может быть принято вопреки конституции Украины", — отметил Николенко.Ранее Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772282666.html
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в мире, украина, мид украины, вадим пристайко, великобритания, лондон, киев, нато
10:55 14.02.2022 (обновлено: 11:11 14.02.2022)
В МИД Украины прокомментировали слова посла в Британии о членстве в НАТО
Представитель МИД Украины Николенко: слова посла Пристайко о НАТО вырваны из контекста