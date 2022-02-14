https://ria.ru/20220214/ukraina-1772334956.html

Зеленский в кольце бывших. За власть в Киеве разворачивается борьба

Зеленский в кольце бывших. За власть в Киеве разворачивается борьба - РИА Новости, 14.02.2022

Зеленский в кольце бывших. За власть в Киеве разворачивается борьба

Рейтинг Владимира Зеленского продолжает падать, его бывшие помощники превращаются в главных оппонентов. Судя по недавним опросам, Дмитрий Разумков, вынужденный... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T08:00

2022-02-14T08:00

2022-02-14T08:06

владимир зеленский

арсен аваков

венецианская комиссия

ринат ахметов

петр порошенко

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Рейтинг Владимира Зеленского продолжает падать, его бывшие помощники превращаются в главных оппонентов. Судя по недавним опросам, Дмитрий Разумков, вынужденный уйти с поста спикера Верховной рады, мог бы победить действующего президента во втором туре выборов. И он не скрывает политических амбиций. Почему еще один из "команды Зе" решил побороться за власть в Киеве и каковы его шансы, разбиралось РИА Новости.Команда для всехПравящая партия "Слуга народа" рискует не пройти в Раду следующего созыва и тогда возможны досрочные президентские выборы, говорит Дмитрий Разумков. Он набирает очки, резко оппонируя Зеленскому."Президент сказал правильную вещь, что не нужно обращать внимание на свои рейтинги, а уделить максимум внимания государству. Следовало бы начать с себя", — заявил бывший спикер, комментируя одно из выступлений главы государства.Зеленский, как и его предшественники, руководствуется правилом: друзьям — все, врагам — закон, считает Разумков. И уточняет: "Я никогда не был его другом. Это рабочие отношения". А офис на Банковой и вовсе называет "проклятым местом", очень сильно меняющим людей.Прошлой осенью он создал межфракционное объединение "Разумная политика". Увел за собой из "Слуг народа" около двадцати депутатов. В планах на ближайшие полгода — регистрация партии. Для этого нужно собрать подписи примерно в 60% районах Украины. Скоро Разумков отправится в турне. "Пришло время расширяться и привлекать в команду людей, которые действительно готовы менять страну к лучшему. Каждый из вас может присоединиться", — написал он в Telegram.О президентских амбициях экс-спикер сообщил еще осенью на телеканале "Украина 24". Хотя не очень уверенно: "Думаю, в следующих выборах я тоже приму участие. В ипостаси тех, кто идет на эти выборы — и президентские, и парламентские".Суд да спорПолитика для него дело семейное. Отец был первым помощником президента Леонида Кучмы, возглавлял Центр экономических и политических исследований, считался одним из лучших социологов Украины.Разумков получил два высших образования — международная экономика и правоведение. В 2015-м возглавил "Украинскую политконсалтинговую группу", которая позже вела президентскую кампанию Владимира Зеленского. Дмитрий стал его официальным представителем. Он якобы так очаровался прекрасной Украиной будущего, что работал в штабе на волонтерских началах.В мае 2019-го Разумков номер один в партии "Слуга народа", в августе возглавил парламент. Его поддержали 382 депутата — рекорд за все время существования Верховной рады.Но дружба с Зеленским постепенно затухала. Спикер иначе смотрел на предлагаемые законопроекты: о Конституционном суде, медиа, земельной реформе. Президент предлагал расширить полномочия подконтрольного ему Совбеза. Однако СНБО не может подменять собой суд, уверен Разумков. Он блокировал законопроекты, отказывался голосовать за санкции против телеканалов и депутатов.Финальным аккордом стал спор о пресловутом законе об олигархах. Разумков отправил текст на экспертизу в Венецианскую комиссию. Президент обиделся и заподозрил сотрудничество с крупным бизнесом: спикер нередко появлялся на телеканалах, подконтрольных Ринату Ахметову. К тому же заявления Зеленского о готовящемся госперевороте с участием этого олигарха Разумков назвал неудачной шуткой.В октябре Верховная рада отправила его в отставку: "действовал вразрез с программой партии". Но статус депутата он сохранил. А критику в адрес Банковой — усилил.Решения Совбеза о санкциях против украинских граждан и телеканалов Разумков считает незаконными — отвечать за это придется, по его мнению, самому президенту. Тактика Зеленского на внешней арене тоже не устраивает экс-спикера: "Он не привык договариваться в интересах страны. А подход, когда "только мое слово правильное" — это не рабочий вариант".Власть ответила на упреки действием. Самого Разумкова пока не трогали, но полиция пришла с обысками к Олегу Воронько — участнику "Разумной политики". "Вместо того чтобы заниматься нацбезопасностью, офис президента преследует политических оппонентов", — возмутился Воронько. В том же духе высказался и бывший спикер.Маневр и расчетНо на открытый конфликт с Зеленским он не решится. Разумкову дорог образ спокойного, компетентного управленца. Комментарии дает осторожные и обтекаемые. Например, о войне в Донбассе: мир возможен только на условиях Украины, но прийти к нему можно и путем, который предлагает Россия. Примерно так же — о статусе русского языка: допускает "диалог о более глубоком его использовании".Страна устала от политического хаоса — о чем красноречиво говорит рейтинг Зеленского, упавший до рекордно низких 23% (на выборах был 73). И "разумность" может сыграть на руку экс-спикеру. "Зеленский — это импровизация, удача, конфликт, Разумков — диалог, маневр, расчет. Первое ближе украинцам как народу впечатлительному, но в условиях кризиса они потянутся и ко второму", — считает Константин Скоркин, эксперт Московского центра Карнеги.В то же время Разумков часто появляется на публике с политиками правого крыла. В том числе Петром Порошенко, антирейтинг которого способен подмочить репутацию центриста. Припоминают украинские СМИ ему и поездку в Давос в 2020-м, оплаченную олигархом Виктором Пинчуком."Все современные украинские политики начинали как центристы, а в итоге скатываются в правый лагерь", — отмечает руководитель аналитического бюро "СОНАР-2050" Иван Лизан. И добавляет: электорат, разочарованный в Зеленском и Порошенко, готов принять любого нового игрока. "Но люди хотят того, что им никто не даст. Рано возлагать надежды на Разумкова: вряд ли он сильнее инерции системы", — рассуждает аналитик.Ловить моментВозможным союзником экс-спикера считают крупного предпринимателя Сергея Таруту, который в свое время поддерживал Юлию Тимошенко. Несколько депутатов из "Разумной политики" — его ставленники, утверждает Константин Скоркин.Еще один потенциальный партнер — бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. После отставки Разумкова он предлагал объединиться против Зеленского. Но публичная дружба с Аваковым ни к чему "Разумной политике": экс-глава МВД поддерживал представителей ультраправой партии "Национальный корпус", оправдывал действия подразделения "Азов", которое хотели причислить к террористам даже в США.Разумков правых радикалов осуждает. "Пропаганда нацизма, войск вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам ничего хорошего ни внутри общества, ни за границей. Практически нет ни одной семьи, которая не потеряла бы близких и родных на войне", — сказал он после недавнего марша в честь дивизии СС "Галичина"."Аваков может стать консультантом Разумкова, но не более. Голоса юго-востока необходимы для победы над Зеленским, а там бывшего министра внутренних дел очень не любят за то, что он поддержал госпереворот и гражданскую войну", — говорит Иван Лизан.Сам Разумков отрицает связь с Ахметовым и другими олигархами. Но ему придется заключать альянсы для победы на выборах — так к власти пришли и Зеленский, и Порошенко. "Для украинского политика очень важно почувствовать момент, когда нужно объединяться с другими. Если он хочет продолжать карьеру, будет вступать в различные союзы, в том числе и с бизнесом. При этом Разумков не тот человек, который станет делать что-то по указке", — подчеркивает консультант Международной кризисной группы Олег Игнатов.Рейтинг Разумкова — шесть-девять процентов. Что будет через два года, к президентским выборам, прогнозировать невозможно — для Украины это очень долгий срок. Однако сегодня большинство проголосовало бы во втором туре за экс-спикера, а не за Зеленского. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг". А учитывая, что популярность Порошенко повысилась после неудавшегося суда, любое давление на Разумкова грозит закончиться тем же.

https://ria.ru/20211126/ukraina-1760944945.html

https://ria.ru/20220205/ukraina-1770915827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир зеленский, арсен аваков, венецианская комиссия, ринат ахметов, петр порошенко