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Эксперт рассказал, кто может стать преемником президента Туркмении
Эксперт рассказал, кто может стать преемником президента Туркмении - РИА Новости, 14.02.2022
Эксперт рассказал, кто может стать преемником президента Туркмении
Сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова 40-летний Сердар уже воспринимается у себя на родине и в соседних странах как преемник своего отца на посту... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:07
2022-02-14T13:07
в мире
туркмения
гурбангулы бердымухамедов
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ТАШКЕНТ, 14 фев – РИА Новости. Сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова 40-летний Сердар уже воспринимается у себя на родине и в соседних странах как преемник своего отца на посту главы государства, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.Президент Туркмении, председатель верхней палаты парламента (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов в минувшую пятницу заявил, что поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению молодым руководителям. Туркменский лидер также объявил о намерении "использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты". На следующий день нижняя палата парламента (Меджлис) приняла постановление, назначив на 12 марта 2022 года выборы президента Туркменистана.Эксперт напомнил, что недавно Сердар Бердымухамедов, занимающий сейчас пост вице-премьера Туркмении, посещал с рабочим визитом Узбекистан и встречался с узбекистанским президентом Шавкатом Мирзиёевым. "На самом деле это воспринимается как "смотрины", по большому счету, будущего преемника", - отметил Эргашев.Он добавил, что недавно с коллегами они обсуждали произошедшие события и нынешнюю ситуацию в Казахстане. "Я там говорил о том, что в ближайшее время в Центральной Азии сразу в двух странах предстоит интересный транзит власти. Это в Туркмении и Таджикистане, где ныне действующие президенты подготовили себе приемников в лице своих сыновей", - добавил Эргашев.
https://ria.ru/20220214/turkmeniya-1772635636.html
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в мире, туркмения, гурбангулы бердымухамедов
13:07 14.02.2022
 
Эксперт рассказал, кто может стать преемником президента Туркмении

Эксперт Эргашев: сына президента Туркмении воспринимают как преемника отца на этом посту

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 14 фев – РИА Новости. Сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова 40-летний Сердар уже воспринимается у себя на родине и в соседних странах как преемник своего отца на посту главы государства, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.
Президент Туркмении, председатель верхней палаты парламента (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов в минувшую пятницу заявил, что поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению молодым руководителям. Туркменский лидер также объявил о намерении "использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты". На следующий день нижняя палата парламента (Меджлис) приняла постановление, назначив на 12 марта 2022 года выборы президента Туркменистана.
"Наверное, все-таки одним из ключевых направлений этих политических изменений станет транзит власти. Подготовка к выборам уже идет – это однозначно. И в принципе сын Гурбангулы Бердымухамедова уже воспринимается в Туркмении, да и в соседних странах, как преемник своего отца-президента", - сказал Эргашев РИА Новости.
Эксперт напомнил, что недавно Сердар Бердымухамедов, занимающий сейчас пост вице-премьера Туркмении, посещал с рабочим визитом Узбекистан и встречался с узбекистанским президентом Шавкатом Мирзиёевым. "На самом деле это воспринимается как "смотрины", по большому счету, будущего преемника", - отметил Эргашев.
Он добавил, что недавно с коллегами они обсуждали произошедшие события и нынешнюю ситуацию в Казахстане. "Я там говорил о том, что в ближайшее время в Центральной Азии сразу в двух странах предстоит интересный транзит власти. Это в Туркмении и Таджикистане, где ныне действующие президенты подготовили себе приемников в лице своих сыновей", - добавил Эргашев.
Государственный флаг Туркменистана в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
08:44
В Туркмении стартовала кампания по выборам президента
 
В миреТуркменияГурбангулы Бердымухамедов
 
 
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