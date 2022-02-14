Эксперт рассказал, кто может стать преемником президента Туркмении
Эксперт Эргашев: сына президента Туркмении воспринимают как преемника отца на этом посту
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 14 фев – РИА Новости. Сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова 40-летний Сердар уже воспринимается у себя на родине и в соседних странах как преемник своего отца на посту главы государства, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.
Президент Туркмении, председатель верхней палаты парламента (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов в минувшую пятницу заявил, что поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению молодым руководителям. Туркменский лидер также объявил о намерении "использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты". На следующий день нижняя палата парламента (Меджлис) приняла постановление, назначив на 12 марта 2022 года выборы президента Туркменистана.
"Наверное, все-таки одним из ключевых направлений этих политических изменений станет транзит власти. Подготовка к выборам уже идет – это однозначно. И в принципе сын Гурбангулы Бердымухамедова уже воспринимается в Туркмении, да и в соседних странах, как преемник своего отца-президента", - сказал Эргашев РИА Новости.
Эксперт напомнил, что недавно Сердар Бердымухамедов, занимающий сейчас пост вице-премьера Туркмении, посещал с рабочим визитом Узбекистан и встречался с узбекистанским президентом Шавкатом Мирзиёевым. "На самом деле это воспринимается как "смотрины", по большому счету, будущего преемника", - отметил Эргашев.
Он добавил, что недавно с коллегами они обсуждали произошедшие события и нынешнюю ситуацию в Казахстане. "Я там говорил о том, что в ближайшее время в Центральной Азии сразу в двух странах предстоит интересный транзит власти. Это в Туркмении и Таджикистане, где ныне действующие президенты подготовили себе приемников в лице своих сыновей", - добавил Эргашев.