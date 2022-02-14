https://ria.ru/20220214/turkmeniya-1772635636.html
В Туркмении стартовала кампания по выборам президента
В Туркмении стартовала кампания по выборам президента - РИА Новости, 14.02.2022
В Туркмении стартовала кампания по выборам президента
В Туркмении с понедельника стартовала избирательная кампания по выборам президента и первый ее этап – выдвижение кандидатов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T08:44
2022-02-14T08:44
2022-02-14T09:51
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АШХАБАД, 14 фев - РИА Новости. В Туркмении с понедельника стартовала избирательная кампания по выборам президента и первый ее этап – выдвижение кандидатов, передает корреспондент РИА Новости.В соответствии с избирательным кодексом Туркмении, право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, зарегистрированным до дня назначения выборов, а также группам граждан.Политические партии выдвигают кандидатов в президенты на своих съездах. В Туркмении действуют три политические партии – Демократическая партия Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.При выдвижении кандидата в президенты Туркменистана группами граждан он должен быть поддержан не менее 10 тысячами подписей избирателей.Президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.В последний раз выборы президента Туркменистана прошли в 2017 году. Тогда на высший государственный пост в стране претендовали 8 кандидатов.Президент Туркмении, председатель верхней палаты парламента (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов в минувшую пятницу заявил, что поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению молодым руководителям. Туркменский лидер также объявил о намерении "использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты". На следующий день нижняя палата парламента (Меджлис) приняла постановление, назначив на 12 марта 2022 года выборы президента Туркменистана.
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в мире, туркмения
08:44 14.02.2022 (обновлено: 09:51 14.02.2022)
В Туркмении стартовала кампания по выборам президента
В Туркмении началось выдвижение кандидатов на досрочных выборах президента
АШХАБАД, 14 фев - РИА Новости. В Туркмении с понедельника стартовала избирательная кампания по выборам президента и первый ее этап – выдвижение кандидатов, передает корреспондент РИА Новости.
В соответствии с избирательным кодексом Туркмении
, право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, зарегистрированным до дня назначения выборов, а также группам граждан.
Политические партии выдвигают кандидатов в президенты на своих съездах. В Туркмении действуют три политические партии – Демократическая партия Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.
При выдвижении кандидата в президенты Туркменистана группами граждан он должен быть поддержан не менее 10 тысячами подписей избирателей.
Президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.
В последний раз выборы президента Туркменистана прошли в 2017 году. Тогда на высший государственный пост в стране претендовали 8 кандидатов.
Президент Туркмении, председатель верхней палаты парламента (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов в минувшую пятницу заявил, что поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению молодым руководителям. Туркменский лидер также объявил о намерении "использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты". На следующий день нижняя палата парламента (Меджлис) приняла постановление, назначив на 12 марта 2022 года выборы президента Туркменистана.