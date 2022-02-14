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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220214/tunist-1772649886.html
Тунис меняет правила въезда в страну
Тунис меняет правила въезда в страну - РИА Новости, 14.02.2022
Тунис меняет правила въезда в страну
Власти Туниса с 15 февраля 2022 года смягчили протоколы прибытия международных путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:49
2022-02-14T10:49
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Власти Туниса с 15 февраля 2022 года смягчили протоколы прибытия международных путешественников, сообщает АТОР.Для привитых туристов отменили ПЦР-тесты до вылета, а невакцинированным больше не придется садиться на карантин.При этом Главное управление гражданской авиации Туниса объявило о сохранении E7mi Border Health Form. Авиакомпании должны требовать эту анкету в цифровом или бумажном виде при посадке каждого пассажира. Без этой формы туриста не зарегистрируют на рейс, а сотрудники иммиграционной службы не пропустят через пограничный контроль.Декларацию о состоянии здоровья для въезда в Тунис можно заполнить на сайте на одном из трех языков (арабский, французский или английский) не более чем за четыре дня до поездки. Анкету нужно делать каждому члену семьи отдельно, в том числе и на детей.Однако, как считают эксперты, заполнение формы до регистрации на рейс – несущественное ограничение. Оно не требует ни похода в лабораторию, ни трат, поэтому путешествие в Тунис для россиян фактически ничем не осложнится.
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туризм, новости - туризм, тунис (страна), коронавирус covid-19, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
10:49 14.02.2022
 
Тунис меняет правила въезда в страну

Тунис отменил ПЦР-тесты для вакцинированных и карантин для непривитых с 15 февраля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПляж отеля Sensimar Palm Beach Palace Djerba на острове Джерба в Тунисе.
Пляж отеля Sensimar Palm Beach Palace Djerba на острове Джерба в Тунисе. - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Власти Туниса с 15 февраля 2022 года смягчили протоколы прибытия международных путешественников, сообщает АТОР.
Для привитых туристов отменили ПЦР-тесты до вылета, а невакцинированным больше не придется садиться на карантин.
При этом Главное управление гражданской авиации Туниса объявило о сохранении E7mi Border Health Form. Авиакомпании должны требовать эту анкету в цифровом или бумажном виде при посадке каждого пассажира. Без этой формы туриста не зарегистрируют на рейс, а сотрудники иммиграционной службы не пропустят через пограничный контроль.
Декларацию о состоянии здоровья для въезда в Тунис можно заполнить на сайте на одном из трех языков (арабский, французский или английский) не более чем за четыре дня до поездки. Анкету нужно делать каждому члену семьи отдельно, в том числе и на детей.
Однако, как считают эксперты, заполнение формы до регистрации на рейс – несущественное ограничение. Оно не требует ни похода в лабораторию, ни трат, поэтому путешествие в Тунис для россиян фактически ничем не осложнится.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТунис (страна)Коронавирус COVID-19туристыкуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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