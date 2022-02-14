https://ria.ru/20220214/tunist-1772649886.html

Тунис меняет правила въезда в страну

Тунис меняет правила въезда в страну - РИА Новости, 14.02.2022

Тунис меняет правила въезда в страну

Власти Туниса с 15 февраля 2022 года смягчили протоколы прибытия международных путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:49

2022-02-14T10:49

2022-02-14T10:49

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Власти Туниса с 15 февраля 2022 года смягчили протоколы прибытия международных путешественников, сообщает АТОР.Для привитых туристов отменили ПЦР-тесты до вылета, а невакцинированным больше не придется садиться на карантин.При этом Главное управление гражданской авиации Туниса объявило о сохранении E7mi Border Health Form. Авиакомпании должны требовать эту анкету в цифровом или бумажном виде при посадке каждого пассажира. Без этой формы туриста не зарегистрируют на рейс, а сотрудники иммиграционной службы не пропустят через пограничный контроль.Декларацию о состоянии здоровья для въезда в Тунис можно заполнить на сайте на одном из трех языков (арабский, французский или английский) не более чем за четыре дня до поездки. Анкету нужно делать каждому члену семьи отдельно, в том числе и на детей.Однако, как считают эксперты, заполнение формы до регистрации на рейс – несущественное ограничение. Оно не требует ни похода в лабораторию, ни трат, поэтому путешествие в Тунис для россиян фактически ничем не осложнится.

https://ria.ru/20220203/tunis-1770816367.html

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