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Таиланд отложил введение туристического налога до лета

Таиланд отложил введение туристического налога до лета - РИА Новости, 14.02.2022

Таиланд отложил введение туристического налога до лета

Таиланд все же планирует ввести спорный "туристический сбор" в размере 300 батов (710 рублей) для иностранных гостей, но его начнут взимать в июне, сообщает The РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:50

2022-02-14T17:50

2022-02-14T17:50

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Таиланд все же планирует ввести спорный "туристический сбор" в размере 300 батов (710 рублей) для иностранных гостей, но его начнут взимать в июне, сообщает The Nation Thailand со ссылкой на министра туризма и спорта Пхипата Ратчакитпракарна.Первоначально планировалось, что налог появится в апреле. Однако чиновник пояснил, что его ведомство прорабатывает детали, потом вопрос отправят на утверждение кабмина. После получения разрешения постановление вступит в силу через 90 дней.По его словам, налог первоначально должен применяться только к прибывающим на авиатранспорте. Министерство обсуждает способы взимания сбора с туристов, приезжающих по суше и воде.Министр пояснил, что из собранных 300 батов 20 процентов будут потрачены на страхование, которое обеспечит покрытие в размере 500 000 батов при несчастном случае и миллион при условии смерти путешественника. Компенсация будет предоставлена ​​в течение 45 дней.Оставшуюся часть сбора разделят между авиакомпаниями и фондом национальной политики в области туризма, который потратит средства на инфраструктуру и основные объекты, в том числе на общественные туалеты.При этом туроператоры Таиланда обеспокоены тем, что сбор в размере 300 батов (9,5 доллара США) может отпугнуть гостей.

https://ria.ru/20220112/tailand-1767510368.html

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