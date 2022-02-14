https://ria.ru/20220214/tailand-1772739512.html
Таиланд отложил введение туристического налога до лета
Таиланд отложил введение туристического налога до лета - РИА Новости, 14.02.2022
Таиланд отложил введение туристического налога до лета
Таиланд все же планирует ввести спорный "туристический сбор" в размере 300 батов (710 рублей) для иностранных гостей, но его начнут взимать в июне, сообщает The РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:50
2022-02-14T17:50
2022-02-14T17:50
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
туристы
куда поехать
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151433/51/1514335130_0:77:3365:1970_1920x0_80_0_0_84373e2a1a36a417d9e226a857b6ebae.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Таиланд все же планирует ввести спорный "туристический сбор" в размере 300 батов (710 рублей) для иностранных гостей, но его начнут взимать в июне, сообщает The Nation Thailand со ссылкой на министра туризма и спорта Пхипата Ратчакитпракарна.Первоначально планировалось, что налог появится в апреле. Однако чиновник пояснил, что его ведомство прорабатывает детали, потом вопрос отправят на утверждение кабмина. После получения разрешения постановление вступит в силу через 90 дней.По его словам, налог первоначально должен применяться только к прибывающим на авиатранспорте. Министерство обсуждает способы взимания сбора с туристов, приезжающих по суше и воде.Министр пояснил, что из собранных 300 батов 20 процентов будут потрачены на страхование, которое обеспечит покрытие в размере 500 000 батов при несчастном случае и миллион при условии смерти путешественника. Компенсация будет предоставлена в течение 45 дней.Оставшуюся часть сбора разделят между авиакомпаниями и фондом национальной политики в области туризма, который потратит средства на инфраструктуру и основные объекты, в том числе на общественные туалеты.При этом туроператоры Таиланда обеспокоены тем, что сбор в размере 300 батов (9,5 доллара США) может отпугнуть гостей.
https://ria.ru/20220112/tailand-1767510368.html
таиланд
бангкок
паттайя
пхукет (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151433/51/1514335130_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_2155b4c36ca0b04e1131d181630322b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, бангкок, паттайя, пхукет (остров)
Таиланд отложил введение туристического налога до лета
Таиланд планирует ввести туристический налог в 300 батов для иностранных гостей в июне
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Таиланд все же планирует ввести спорный "туристический сбор" в размере 300 батов (710 рублей) для иностранных гостей, но его начнут взимать в июне, сообщает
The Nation Thailand со ссылкой на министра туризма и спорта Пхипата Ратчакитпракарна.
Первоначально планировалось, что налог появится в апреле. Однако чиновник пояснил, что его ведомство прорабатывает детали, потом вопрос отправят на утверждение кабмина. После получения разрешения постановление вступит в силу через 90 дней.
По его словам, налог первоначально должен применяться только к прибывающим на авиатранспорте. Министерство обсуждает способы взимания сбора с туристов, приезжающих по суше и воде.
Министр пояснил, что из собранных 300 батов 20 процентов будут потрачены на страхование, которое обеспечит покрытие в размере 500 000 батов при несчастном случае и миллион при условии смерти путешественника. Компенсация будет предоставлена в течение 45 дней.
Оставшуюся часть сбора разделят между авиакомпаниями и фондом национальной политики в области туризма, который потратит средства на инфраструктуру и основные объекты, в том числе на общественные туалеты.
При этом туроператоры Таиланда обеспокоены тем, что сбор в размере 300 батов (9,5 доллара США) может отпугнуть гостей.