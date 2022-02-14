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Туризм
https://ria.ru/20220214/tailand-1772739512.html
Таиланд отложил введение туристического налога до лета
Таиланд отложил введение туристического налога до лета - РИА Новости, 14.02.2022
Таиланд отложил введение туристического налога до лета
Таиланд все же планирует ввести спорный "туристический сбор" в размере 300 батов (710 рублей) для иностранных гостей, но его начнут взимать в июне, сообщает The РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:50
2022-02-14T17:50
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
туристы
куда поехать
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Таиланд все же планирует ввести спорный "туристический сбор" в размере 300 батов (710 рублей) для иностранных гостей, но его начнут взимать в июне, сообщает The Nation Thailand со ссылкой на министра туризма и спорта Пхипата Ратчакитпракарна.Первоначально планировалось, что налог появится в апреле. Однако чиновник пояснил, что его ведомство прорабатывает детали, потом вопрос отправят на утверждение кабмина. После получения разрешения постановление вступит в силу через 90 дней.По его словам, налог первоначально должен применяться только к прибывающим на авиатранспорте. Министерство обсуждает способы взимания сбора с туристов, приезжающих по суше и воде.Министр пояснил, что из собранных 300 батов 20 процентов будут потрачены на страхование, которое обеспечит покрытие в размере 500 000 батов при несчастном случае и миллион при условии смерти путешественника. Компенсация будет предоставлена ​​в течение 45 дней.Оставшуюся часть сбора разделят между авиакомпаниями и фондом национальной политики в области туризма, который потратит средства на инфраструктуру и основные объекты, в том числе на общественные туалеты.При этом туроператоры Таиланда обеспокоены тем, что сбор в размере 300 батов (9,5 доллара США) может отпугнуть гостей.
https://ria.ru/20220112/tailand-1767510368.html
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туризм, новости - туризм, таиланд, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, бангкок, паттайя, пхукет (остров)
17:50 14.02.2022
 
Таиланд отложил введение туристического налога до лета

Таиланд планирует ввести туристический налог в 300 батов для иностранных гостей в июне

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Thai Airlines в аэропорту острова Пхукет в Таиланде
Самолет авиакомпании Thai Airlines в аэропорту острова Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Таиланд все же планирует ввести спорный "туристический сбор" в размере 300 батов (710 рублей) для иностранных гостей, но его начнут взимать в июне, сообщает The Nation Thailand со ссылкой на министра туризма и спорта Пхипата Ратчакитпракарна.
Первоначально планировалось, что налог появится в апреле. Однако чиновник пояснил, что его ведомство прорабатывает детали, потом вопрос отправят на утверждение кабмина. После получения разрешения постановление вступит в силу через 90 дней.
По его словам, налог первоначально должен применяться только к прибывающим на авиатранспорте. Министерство обсуждает способы взимания сбора с туристов, приезжающих по суше и воде.
Министр пояснил, что из собранных 300 батов 20 процентов будут потрачены на страхование, которое обеспечит покрытие в размере 500 000 батов при несчастном случае и миллион при условии смерти путешественника. Компенсация будет предоставлена ​​в течение 45 дней.
Оставшуюся часть сбора разделят между авиакомпаниями и фондом национальной политики в области туризма, который потратит средства на инфраструктуру и основные объекты, в том числе на общественные туалеты.
При этом туроператоры Таиланда обеспокоены тем, что сбор в размере 300 батов (9,5 доллара США) может отпугнуть гостей.
Российские туристы в Тайланде. Российские туристы вынуждены продлить пребывание в Таиланде в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 16:20Туризм
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиландтуристыкуда поехатькуда можно лететьотдых на мореБангкокПаттайяПхукет (остров)
 
 
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