https://ria.ru/20220214/sud-1772638495.html

В Сибири чиновница пойдет под суд за превышение полномочий

В Сибири чиновница пойдет под суд за превышение полномочий - РИА Новости, 14.02.2022

В Сибири чиновница пойдет под суд за превышение полномочий

Экс-замглавы города Дудинка в Красноярском крае ответит в суде за превышение должностных полномочий при строительстве моста в поселке Волочанка, сообщается на... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:14

2022-02-14T09:14

2022-02-14T09:15

происшествия

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Экс-замглавы города Дудинка в Красноярском крае ответит в суде за превышение должностных полномочий при строительстве моста в поселке Волочанка, сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.По данным следствия, в августе 2019 года чиновница заключила контракт с "Энергоспецстроем" на строительство моста в поселке Волочанка на сумму более 13 миллионов рублей. В 2020 году строительство было завершено, но мост не соответствовал проектной документации, его эксплуатация представляет угрозу для жизни и здоровья жителей. Женщина, зная об этом, подписала акты выполненных работ, на основании которых заплатили подрядчику."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дудинский районный суд Красноярского края для его рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Добавляется, что в результате действий чиновницы городу причинен ущерб на сумму более 13 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220129/delo-1770128906.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край