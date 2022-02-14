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В Сибири чиновница пойдет под суд за превышение полномочий
В Сибири чиновница пойдет под суд за превышение полномочий - РИА Новости, 14.02.2022
В Сибири чиновница пойдет под суд за превышение полномочий
Экс-замглавы города Дудинка в Красноярском крае ответит в суде за превышение должностных полномочий при строительстве моста в поселке Волочанка, сообщается на... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:14
2022-02-14T09:14
2022-02-14T09:15
происшествия
красноярский край
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Экс-замглавы города Дудинка в Красноярском крае ответит в суде за превышение должностных полномочий при строительстве моста в поселке Волочанка, сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.По данным следствия, в августе 2019 года чиновница заключила контракт с "Энергоспецстроем" на строительство моста в поселке Волочанка на сумму более 13 миллионов рублей. В 2020 году строительство было завершено, но мост не соответствовал проектной документации, его эксплуатация представляет угрозу для жизни и здоровья жителей. Женщина, зная об этом, подписала акты выполненных работ, на основании которых заплатили подрядчику."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дудинский районный суд Красноярского края для его рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Добавляется, что в результате действий чиновницы городу причинен ущерб на сумму более 13 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220129/delo-1770128906.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край
09:14 14.02.2022 (обновлено: 09:15 14.02.2022)
В Сибири чиновница пойдет под суд за превышение полномочий
Экс-замглавы города Дудинка будут судить за превышение полномочий при строительстве моста