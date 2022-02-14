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https://ria.ru/20220214/strelba-1772657493.html
Бастрыкину доложат о расследовании дела о стрельбе в подростков в Бурятии
Бастрыкину доложат о расследовании дела о стрельбе в подростков в Бурятии - РИА Новости, 14.02.2022
Бастрыкину доложат о расследовании дела о стрельбе в подростков в Бурятии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела о стрельбе в подростков в Бурятии, сообщается на... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:55
2022-02-14T10:55
происшествия
алексей цыденов
республика бурятия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела о стрельбе в подростков в Бурятии, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в пресс-службе республиканского главка СК сообщили, что два подростка в Бурятии госпитализированы с огнестрельными ранениями ног, по подозрению в совершении преступления задержан их 29-летний отчим. Заведено дело о покушении на убийство."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Бурятия Сухорукову В.В. представить доклад о ситуации. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 13 февраля мужчина в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома во время ссоры выстрелил в 16-летнего сына сожительницы, попав ему по ногам. В этот момент женщина схватилась за ружье и попыталась его вырвать, ей на помощь пришел младший сын. Во время борьбы подозреваемый еще раз выстрелил, ранив ноги 14-летнего мальчика.В пресс-службе регионального правительства сообщали, что глава Бурятии Алексей Цыденов держит на личном контроле оказание медпомощи детям. В республиканском минздраве уточнили, что дети первоначально были доставлены в Петропавловскую центральную районную больницу, где были проведены все необходимые мероприятия по купированию геморрагического шока, проведены противошоковые мероприятия. Сейчас они стабилизированы и будут доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу, где их готова прооперировать мультидисциплинарная бригада хирургов.
https://ria.ru/20220206/strelba-1771361895.html
https://ria.ru/20220201/strelba-1770497742.html
республика бурятия
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происшествия, алексей цыденов, республика бурятия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
10:55 14.02.2022
 
Бастрыкину доложат о расследовании дела о стрельбе в подростков в Бурятии

Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о стрельбе в подростков в Бурятии

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела о стрельбе в подростков в Бурятии, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в пресс-службе республиканского главка СК сообщили, что два подростка в Бурятии госпитализированы с огнестрельными ранениями ног, по подозрению в совершении преступления задержан их 29-летний отчим. Заведено дело о покушении на убийство.
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"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Бурятия Сухорукову В.В. представить доклад о ситуации. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 13 февраля мужчина в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома во время ссоры выстрелил в 16-летнего сына сожительницы, попав ему по ногам. В этот момент женщина схватилась за ружье и попыталась его вырвать, ей на помощь пришел младший сын. Во время борьбы подозреваемый еще раз выстрелил, ранив ноги 14-летнего мальчика.
В пресс-службе регионального правительства сообщали, что глава Бурятии Алексей Цыденов держит на личном контроле оказание медпомощи детям. В республиканском минздраве уточнили, что дети первоначально были доставлены в Петропавловскую центральную районную больницу, где были проведены все необходимые мероприятия по купированию геморрагического шока, проведены противошоковые мероприятия. Сейчас они стабилизированы и будут доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу, где их готова прооперировать мультидисциплинарная бригада хирургов.
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ПроисшествияАлексей ЦыденовРеспублика БурятияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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