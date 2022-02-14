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США поддерживают усилия по выполнению Минских соглашений, заявили в Госдепе

США поддерживают усилия по выполнению Минских соглашений, заявили в Госдепе - РИА Новости, 14.02.2022

США поддерживают усилия по выполнению Минских соглашений, заявили в Госдепе

Представитель госдепартамента заявила РИА Новости, что США поддерживают "искренние усилия", предпринимаемые всеми сторонами для имплементации Минских... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:57

2022-02-14T17:57

2022-02-14T18:19

в мире

минские соглашения

сша

государственный департамент сша

россия

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ситуация в днр и лнр

донбасс

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Представитель госдепартамента заявила РИА Новости, что США поддерживают "искренние усилия", предпринимаемые всеми сторонами для имплементации Минских соглашений, но считают, что "хорошим стартом" стал бы вывод Россией ее сил, присутствующих, по мнению американцев, на востоке Украины.Россия традиционно отвергает обвинения в вовлеченности во внутриукраинский конфликт на Донбассе."Мы решительно поддерживаем искренние усилия, которые сейчас предпринимаются со всех сторон для имплементации Минских соглашений, но хотим ясно дать понять, что хорошим стартом было бы выполнение Россией своих обязательств посредством вывода своих войск из восточной Украины", - сказала собеседница агентства на просьбу прокомментировать предложение главы МИД России Сергея Лаврова "продолжать и наращивать" дипломатическое взаимодействие с Западом в попытке выйти на договорное решение проблем безопасности.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772767481.html

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в мире, минские соглашения, сша, государственный департамент сша, россия, нато, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина