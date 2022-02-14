https://ria.ru/20220214/spetsvagon-1772750122.html

В Подмосковье в День Влюбленных запустили электричку со спецвагоном

В Подмосковье в День Влюбленных запустили электричку со спецвагоном - РИА Новости, 14.02.2022

В Подмосковье в День Влюбленных запустили электричку со спецвагоном

На Киевском направлении ЦППК в Московской области запустили электричку со специальным вагоном для знакомств - "Вагоном, соединяющим сердца", она будет... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:55

2022-02-14T16:55

2022-02-14T16:55

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новости - туризм

день святого валентина

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На Киевском направлении ЦППК в Московской области запустили электричку со специальным вагоном для знакомств - "Вагоном, соединяющим сердца", она будет курсировать в течение дня, говорится в пресс-релизе регионального минтранса.В чат можно попасть через QR-код, который размещён на стикерах в салоне. Как отметили в пресс-службе, такое свидание поможет пассажирам сохранять социальную дистанцию.

https://ria.ru/20220211/otdykh-1772333262.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), новости - туризм, день святого валентина