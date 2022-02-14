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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220214/spetsvagon-1772750122.html
В Подмосковье в День Влюбленных запустили электричку со спецвагоном
В Подмосковье в День Влюбленных запустили электричку со спецвагоном - РИА Новости, 14.02.2022
В Подмосковье в День Влюбленных запустили электричку со спецвагоном
На Киевском направлении ЦППК в Московской области запустили электричку со специальным вагоном для знакомств - "Вагоном, соединяющим сердца", она будет... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:55
2022-02-14T16:55
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
новости - туризм
день святого валентина
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На Киевском направлении ЦППК в Московской области запустили электричку со специальным вагоном для знакомств - "Вагоном, соединяющим сердца", она будет курсировать в течение дня, говорится в пресс-релизе регионального минтранса.В чат можно попасть через QR-код, который размещён на стикерах в салоне. Как отметили в пресс-службе, такое свидание поможет пассажирам сохранять социальную дистанцию.
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общество, московская область (подмосковье), новости - туризм, день святого валентина
16:55 14.02.2022
 

В Подмосковье в День Влюбленных запустили электричку со спецвагоном

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушка на платформе, Москва
Девушка на платформе, Москва - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На Киевском направлении ЦППК в Московской области запустили электричку со специальным вагоном для знакомств - "Вагоном, соединяющим сердца", она будет курсировать в течение дня, говорится в пресс-релизе регионального минтранса.
"На Киевском направлении ЦППК запустила для пассажиров "Вагон, соединяющий сердца", который будет курсировать в течение дня. Здесь можно познакомиться с попутчиками в специальном секретном чате вагона", - сказано в сообщении.
В чат можно попасть через QR-код, который размещён на стикерах в салоне. Как отметили в пресс-службе, такое свидание поможет пассажирам сохранять социальную дистанцию.
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