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Борис Джонсон взял на себя роль спасителя мира
В Британии высмеяли Джонсона за планы "оттащить Россию от края пропасти" - РИА Новости, 14.02.2022
Борис Джонсон взял на себя роль спасителя мира
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали британского премьер-министра Бориса Джонсона, который намерен "оттащить Россию от края пропасти". РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:53
2022-02-14T09:53
2022-02-14T14:22
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали британского премьер-министра Бориса Джонсона, который намерен "оттащить Россию от края пропасти"."Мне кажется, Путин рассмеялся бы Джонсону в лицо. Его в своей стране не уважают, не говоря уже о других", — отметил no1dot."А чего он, собственно, хочет добиться?" — спросил Minky44."Он должен заставить Украину соблюдать Минские соглашения, которые имеют юридическую силу… а потом сказать американцам, чтобы они прекратили попытки решать, откуда европейским странам импортировать газ", — ответил TryAgain_D2."Очень смешно… россияне и украинцы не собираются воевать, тогда зачем Британия и другие подталкивают их к этому?" — задался вопросом lee leey.Как пишет Daily Mail, на этой неделе британский премьер намерен совершить экстренную поездку по Европе, чтобы "предотвратить войну на Украине".В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на президента Джо Байдена утверждает, что это случится 16 февраля.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
https://ria.ru/20220214/voyna-1772628935.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, украина, россия
09:53 14.02.2022 (обновлено: 14:22 14.02.2022)
В Британии высмеяли Джонсона за планы "оттащить Россию от края пропасти"
Читатели Daily Mail высмеяли премьера Джонсона за планы предотвратить войну на Украине
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Читатели газеты Daily Mail
раскритиковали британского премьер-министра Бориса Джонсона, который намерен "оттащить Россию от края пропасти".
"Как насчет того, чтобы совершить турне по Великобритании и выслушать опасения граждан по поводу будущего страны, которой вы вроде как должны управлять?" — поинтересовался KEM97.
"Мне кажется, Путин рассмеялся бы Джонсону в лицо. Его в своей стране не уважают, не говоря уже о других", — отметил no1dot.
"А чего он, собственно, хочет добиться?" — спросил Minky44.
"Он должен заставить Украину
соблюдать Минские соглашения, которые имеют юридическую силу… а потом сказать американцам, чтобы они прекратили попытки решать, откуда европейским странам импортировать газ", — ответил TryAgain_D2.
"Очень смешно… россияне и украинцы не собираются воевать, тогда зачем Британия и другие подталкивают их к этому?" — задался вопросом lee leey.
"Не переживайте, великий государственный деятель Уинстон Джонсон ворвется и предотвратит третью мировую", — иронизирует JettisonCocoon.
Как пишет Daily Mail, на этой неделе британский премьер намерен совершить экстренную поездку по Европе, чтобы "предотвратить войну на Украине".
В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на президента Джо Байдена утверждает, что это случится 16 февраля.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США
и НАТО
, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.