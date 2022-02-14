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Борис Джонсон взял на себя роль спасителя мира

В Британии высмеяли Джонсона за планы "оттащить Россию от края пропасти" - РИА Новости, 14.02.2022

Борис Джонсон взял на себя роль спасителя мира

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали британского премьер-министра Бориса Джонсона, который намерен "оттащить Россию от края пропасти". РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:53

2022-02-14T09:53

2022-02-14T14:22

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали британского премьер-министра Бориса Джонсона, который намерен "оттащить Россию от края пропасти"."Мне кажется, Путин рассмеялся бы Джонсону в лицо. Его в своей стране не уважают, не говоря уже о других", — отметил no1dot."А чего он, собственно, хочет добиться?" — спросил Minky44."Он должен заставить Украину соблюдать Минские соглашения, которые имеют юридическую силу… а потом сказать американцам, чтобы они прекратили попытки решать, откуда европейским странам импортировать газ", — ответил TryAgain_D2."Очень смешно… россияне и украинцы не собираются воевать, тогда зачем Британия и другие подталкивают их к этому?" — задался вопросом lee leey.Как пишет Daily Mail, на этой неделе британский премьер намерен совершить экстренную поездку по Европе, чтобы "предотвратить войну на Украине".В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на президента Джо Байдена утверждает, что это случится 16 февраля.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772628935.html

https://ria.ru/20220213/zelenskiy-1772612892.html

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в мире, великобритания, борис джонсон, украина, россия