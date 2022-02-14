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Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире
Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире - РИА Новости, 14.02.2022
Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире
Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 2 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:19
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сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 2 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы."Второго марта Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала "ТВ Центр", - говорится в сообщении.Задать вопрос можно с помощью специальной формы на сайте мэра и правительства столицы. Нужно лишь указать имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая интересует. Помимо текста, можно отправить мэру Москвы видеовопрос.Прямую трансляцию, в том числе и на сайте мэра, можно будет посмотреть 2 марта в 20.00.
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сергей собянин, москва, общество
10:19 14.02.2022
 
Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

Мэр Москвы Собянин 2 марта ответит на вопросы горожан в прямом эфире

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью мэра Москвы Сергея Собянина
Интервью мэра Москвы Сергея Собянина - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Интервью мэра Москвы Сергея Собянина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 2 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"Второго марта Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала "ТВ Центр", - говорится в сообщении.
Задать вопрос можно с помощью специальной формы на сайте мэра и правительства столицы. Нужно лишь указать имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая интересует. Помимо текста, можно отправить мэру Москвы видеовопрос.
Прямую трансляцию, в том числе и на сайте мэра, можно будет посмотреть 2 марта в 20.00.
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