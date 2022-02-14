https://ria.ru/20220214/sobyanin-1772648953.html

Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире - РИА Новости, 14.02.2022

Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 2 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:19

2022-02-14T10:19

2022-02-14T10:19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 2 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы."Второго марта Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала "ТВ Центр", - говорится в сообщении.Задать вопрос можно с помощью специальной формы на сайте мэра и правительства столицы. Нужно лишь указать имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая интересует. Помимо текста, можно отправить мэру Москвы видеовопрос.Прямую трансляцию, в том числе и на сайте мэра, можно будет посмотреть 2 марта в 20.00.

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сергей собянин, москва, общество