https://ria.ru/20220214/sobaki-1772665307.html

В Оренбурге стая бродячих собак напала на ребенка

В Оренбурге стая бродячих собак напала на ребенка - РИА Новости, 14.02.2022

В Оренбурге стая бродячих собак напала на ребенка

Стая бездомных собак напала на ребенка в Оренбурге, животных отогнал прохожий, специалисты по отлову выехали на место, сообщили в пресс-службе оренбургской... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:25

2022-02-14T11:25

2022-02-14T11:25

собаки

происшествия

россия

оренбург

животные

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УФА, 14 фев – РИА Новости. Стая бездомных собак напала на ребенка в Оренбурге, животных отогнал прохожий, специалисты по отлову выехали на место, сообщили в пресс-службе оренбургской мэрии."Накануне стая безнадзорных животных напала на ребенка на улице Дорофеева. Ребенок не пострадал. Подоспевший на помощь прохожий помог отогнать свору собак. Сегодня на место происшествия выехали специалисты подрядной организации АНО "Мы нашли вам друга" для отлова собак", - говорится в сообщении.Отмечается, что животных планируется отловить и поместить в приют. "Собак осмотрят ветеринары. Решение о дальнейшей судьбе безнадзорных животных будет принято на основании заключения специалистов", - добавляется в сообщении.Это уже второй случай нападения собак на детей в Оренбурге за последние дни. В субботу на улице Бебеля в Оренбурге стая бродячих собак напала на 13-летнюю девочку, причинив ей телесные повреждения. Следователи СКР по области возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц городского управления ЖКХ. В мэрии сообщили, что управление отловило трех собак в районе нападения на ребенка, одна них была агрессивна. После этого уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова предложила усыплять бродячих собак при необходимости.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.Генпрокуратура России в начале февраля сообщала РИА Новости, что проверка ведомства выявила низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак. Кроме того, ГП РФ предлагает разработать критерии "немотивированной агрессии" бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации.

https://ria.ru/20220214/sobaki-1772623713.html

https://ria.ru/20220211/sobaki-1772215722.html

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собаки, происшествия, россия, оренбург, животные