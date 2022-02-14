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В Твери проверяют, почему больного везли до скорой в ковше трактора
В Твери проверяют, почему больного везли до скорой в ковше трактора - РИА Новости, 14.02.2022
В Твери проверяют, почему больного везли до скорой в ковше трактора
Прокуратура Тверской области организовала проверку информации о доставке больного до машины скорой помощи в ковше трактора из-за нечищеных дорог, сообщило... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:01
2022-02-14T17:12
происшествия
тверская область
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РЯЗАНЬ, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура Тверской области организовала проверку информации о доставке больного до машины скорой помощи в ковше трактора из-за нечищеных дорог, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале.Информация появилась в социальных сетях и СМИ. На опубликованном видео запечатлена заснеженная дорога, сообщается, что машина "скорой" не смогла проехать по ней. Автор видео уточняет, что пришлось просить фермера вывезти лежачего больного в ковше трактора. Название населенного пункта не указано, в подписи к видео отмечено, что это Бежецкий район."Бежецким межрайонным прокурором Тверской области организована проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что скорая помощь не смогла проехать в одну из деревень Бежецкого района из-за не очищенных от снега дорог, в связи с чем больного доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокуратурой будет дана оценка работе органов контроля. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, тверская область
17:01 14.02.2022 (обновлено: 17:12 14.02.2022)
 
В Твери проверяют, почему больного везли до скорой в ковше трактора

Тверская прокуратура проверяет, почему больного везли до скорой в ковше трактора

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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РЯЗАНЬ, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура Тверской области организовала проверку информации о доставке больного до машины скорой помощи в ковше трактора из-за нечищеных дорог, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
Информация появилась в социальных сетях и СМИ. На опубликованном видео запечатлена заснеженная дорога, сообщается, что машина "скорой" не смогла проехать по ней. Автор видео уточняет, что пришлось просить фермера вывезти лежачего больного в ковше трактора. Название населенного пункта не указано, в подписи к видео отмечено, что это Бежецкий район.
"Бежецким межрайонным прокурором Тверской области организована проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что скорая помощь не смогла проехать в одну из деревень Бежецкого района из-за не очищенных от снега дорог, в связи с чем больного доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратурой будет дана оценка работе органов контроля. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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