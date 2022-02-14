https://ria.ru/20220214/siriya-1772671609.html

США не уведомляли Россию об ударе по лидеру ИГ* в Сирии, заявили в МИД

США не уведомляли Россию об ударе по лидеру ИГ* в Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2022

США не уведомляли Россию об ударе по лидеру ИГ* в Сирии, заявили в МИД

США заранее не уведомляли Россию об ударе по одному из лидеров террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, но американцы соблюдали все... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:45

2022-02-14T11:45

2022-02-14T12:11

в мире

сирия

сша

россия

олег сыромолотов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

исламское государство

джон кирби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_57195e25959c434f44cdf546a194f3f7.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США заранее не уведомляли Россию об ударе по одному из лидеров террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, но американцы соблюдали все процедуры деконфликтинга с российской стороной, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Они об ударе не уведомляли, они просто сказали, что будет проводиться операция. А о чем она (не сказали). Это стандартная процедура в деконфликтинге", - добавил он.Сыромолотов отметил, что все процедуры деконфликтинга со стороны США в принципе были соблюдены.Комментируя информацию Службы внешней разведки РФ о том, что США могут ориентировать "спящие" ячейки экстремистов в Сирии против местных силовиков и российских военных, замглавы МИД РФ сказал, что данная информация есть в группировке войск РФ, которая принимает соответствующие меры.Ранее президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции США на северо-западе Сирии был уничтожен один из лидеров ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что во время операции по ликвидации аль-Курейши погибли трое гражданских лиц. Главарь ИГ*, по данных американских военных, погиб при взрыве, который устроил он сам. Вместе с ним погибли его жена и двое детей, сообщил Кирби.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220211/siriya-1772225854.html

сирия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сша, россия, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), исламское государство, джон кирби, джо байден, министерство обороны сша