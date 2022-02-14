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США не уведомляли Россию об ударе по лидеру ИГ* в Сирии, заявили в МИД
США не уведомляли Россию об ударе по лидеру ИГ* в Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2022
США не уведомляли Россию об ударе по лидеру ИГ* в Сирии, заявили в МИД
США заранее не уведомляли Россию об ударе по одному из лидеров террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, но американцы соблюдали все... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:45
2022-02-14T12:11
в мире
сирия
сша
россия
олег сыромолотов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
исламское государство
джон кирби
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США заранее не уведомляли Россию об ударе по одному из лидеров террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, но американцы соблюдали все процедуры деконфликтинга с российской стороной, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Они об ударе не уведомляли, они просто сказали, что будет проводиться операция. А о чем она (не сказали). Это стандартная процедура в деконфликтинге", - добавил он.Сыромолотов отметил, что все процедуры деконфликтинга со стороны США в принципе были соблюдены.Комментируя информацию Службы внешней разведки РФ о том, что США могут ориентировать "спящие" ячейки экстремистов в Сирии против местных силовиков и российских военных, замглавы МИД РФ сказал, что данная информация есть в группировке войск РФ, которая принимает соответствующие меры.Ранее президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции США на северо-западе Сирии был уничтожен один из лидеров ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что во время операции по ликвидации аль-Курейши погибли трое гражданских лиц. Главарь ИГ*, по данных американских военных, погиб при взрыве, который устроил он сам. Вместе с ним погибли его жена и двое детей, сообщил Кирби.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сирия, сша, россия, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), исламское государство, джон кирби, джо байден, министерство обороны сша
11:45 14.02.2022 (обновлено: 12:11 14.02.2022)
 
США не уведомляли Россию об ударе по лидеру ИГ* в Сирии, заявили в МИД

Замглавы МИД Сыромолотов: США не уведомляли Россию об ударе по лидеру ИГ в Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США заранее не уведомляли Россию об ударе по одному из лидеров террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, но американцы соблюдали все процедуры деконфликтинга с российской стороной, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"У них (США) сейчас как раз пошли расследования этого, потому что там ещё куча мирных жителей была убита. Хотя результат - это действительно результат, если он действительно уничтожен", - сказал Сыромолотов журналистам.
"Они об ударе не уведомляли, они просто сказали, что будет проводиться операция. А о чем она (не сказали). Это стандартная процедура в деконфликтинге", - добавил он.
Сыромолотов отметил, что все процедуры деконфликтинга со стороны США в принципе были соблюдены.
Комментируя информацию Службы внешней разведки РФ о том, что США могут ориентировать "спящие" ячейки экстремистов в Сирии против местных силовиков и российских военных, замглавы МИД РФ сказал, что данная информация есть в группировке войск РФ, которая принимает соответствующие меры.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции США на северо-западе Сирии был уничтожен один из лидеров ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что во время операции по ликвидации аль-Курейши погибли трое гражданских лиц. Главарь ИГ*, по данных американских военных, погиб при взрыве, который устроил он сам. Вместе с ним погибли его жена и двое детей, сообщил Кирби.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Снимок с места спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 11:07
СМИ: пятеро детей погибли при операции США по ликвидации главаря ИГ*
 
В миреСирияСШАРоссияОлег СыромолотовМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Исламское государствоДжон КирбиДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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