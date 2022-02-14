https://ria.ru/20220214/shtrafy-1772618154.html

ЛДПР предложила ввести дополнительный способ уведомления о штрафах

ЛДПР предложила ввести дополнительный способ уведомления о штрафах - РИА Новости, 14.02.2022

ЛДПР предложила ввести дополнительный способ уведомления о штрафах

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, обязывающий направлять гражданам постановления об административных правонарушениях через портал... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T00:51

2022-02-14T00:51

2022-02-14T00:51

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, обязывающий направлять гражданам постановления об административных правонарушениях через портал госуслуг или иным электронным способом в случае, если адресат не получил постановление по почте и оно вернулось отправителю, текст документа доступен в Telegram-канале одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно которым в случае возврата отправителю копии постановления на бумажном носителе, направленного по почте, за исключением отказа лица от получения письма, информация о вынесении такого постановления должна быть направлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, такое постановление может быть направлено через госуслуги, а также с использованием иных средств информационных технологий, включая региональные порталы государственных и муниципальных услуг, обеспечивающих фиксирование извещения и (или) направления копии постановления.Порядок направления копии постановления или извещения должно будет установить правительство РФ. Ввести в действие дополнения предлагается с 1 июня 2023 года.Авторы законопроекта пояснили, что административные структуры направляют во многих случаях такие постановления единственным способом — по почте. При этом на практике, по их словам, возвращение постановления, направленного по почте, приравнивается как отказ правонарушителя получить документ, а ошибки почтовых служб при доставке корреспонденции "не имеет никакого значения". "В результате лицо, не знающее и не информированное о вынесении в отношении него такого постановления, даже если оно об этом не знало и не могло знать (в случае, например, нарушения порядка доставки корреспонденции по почте, нарушений в работе технических систем), считается виновным в этом незнании", — подчеркнули депутаты.

https://ria.ru/20220209/shtrafy-1771878727.html

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общество, россия, штрафы, москва, лдпр, ярослав нилов, правительство рф