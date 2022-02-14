https://ria.ru/20220214/sanktsii-1772767049.html

Зеленский не узнал, какие санкции грозят России при эскалации на Украине

Зеленский не узнал, какие санкции грозят России при эскалации на Украине - РИА Новости, 14.02.2022

Зеленский не узнал, какие санкции грозят России при эскалации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, какие санкции будут применяться западными партнерами к РФ в случае эскалации, никто из лидеров, с... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:59

2022-02-14T17:59

2022-02-14T18:02

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владимир зеленский

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олаф шольц

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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, какие санкции будут применяться западными партнерами к РФ в случае эскалации, никто из лидеров, с которыми он говорил, конкретный ответ так и не дал.Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского прошла в понедельник в Мариинском дворце в центре Киева.Запад обвиняет РФ в планах по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

украина

европа

россия

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в мире, владимир зеленский, украина, европа, нато, россия, ситуация в днр и лнр, олаф шольц, сша