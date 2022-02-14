17:59 14.02.2022 (обновлено: 18:02 14.02.2022)
Зеленский не узнал, какие санкции грозят России при эскалации на Украине
Президент Зеленский не знает, какие санкции будут применяться к России в случае эскалации
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, какие санкции будут применяться западными партнерами к РФ в случае эскалации, никто из лидеров, с которыми он говорил, конкретный ответ так и не дал.
Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского прошла в понедельник в Мариинском дворце в центре Киева.
"Что касается санкционной политики, этот вопрос мы не только поднимали с господином Шольцем. У меня нет ответа на вопрос, какие санкции будут применяться в случае эскалации в отношении РФ… Конкретного ответа, поверьте мне, а задавал я его конкретным лидерам много раз в последние месяцы, я сам не получил", - заявил Зеленский на брифинге по итогам встречи.
Запад обвиняет РФ в планах по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.