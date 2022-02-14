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https://ria.ru/20220214/sanktsii-1772767049.html
Зеленский не узнал, какие санкции грозят России при эскалации на Украине
Зеленский не узнал, какие санкции грозят России при эскалации на Украине - РИА Новости, 14.02.2022
Зеленский не узнал, какие санкции грозят России при эскалации на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, какие санкции будут применяться западными партнерами к РФ в случае эскалации, никто из лидеров, с... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:59
2022-02-14T18:02
в мире
владимир зеленский
украина
европа
нато
россия
ситуация в днр и лнр
олаф шольц
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, какие санкции будут применяться западными партнерами к РФ в случае эскалации, никто из лидеров, с которыми он говорил, конкретный ответ так и не дал.Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского прошла в понедельник в Мариинском дворце в центре Киева.Запад обвиняет РФ в планах по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
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в мире, владимир зеленский, украина, европа, нато, россия, ситуация в днр и лнр, олаф шольц, сша
17:59 14.02.2022 (обновлено: 18:02 14.02.2022)
 
Зеленский не узнал, какие санкции грозят России при эскалации на Украине

Президент Зеленский не знает, какие санкции будут применяться к России в случае эскалации

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, какие санкции будут применяться западными партнерами к РФ в случае эскалации, никто из лидеров, с которыми он говорил, конкретный ответ так и не дал.
Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского прошла в понедельник в Мариинском дворце в центре Киева.

"Что касается санкционной политики, этот вопрос мы не только поднимали с господином Шольцем. У меня нет ответа на вопрос, какие санкции будут применяться в случае эскалации в отношении РФ… Конкретного ответа, поверьте мне, а задавал я его конкретным лидерам много раз в последние месяцы, я сам не получил", - заявил Зеленский на брифинге по итогам встречи.

Запад обвиняет РФ в планах по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
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Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаЕвропаНАТОРоссияСитуация в ДНР и ЛНРОлаф ШольцСША
 
 
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