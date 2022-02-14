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ЕС и НАТО готовы ввести жесткие санкции против России, заявил Рютте
ЕС и НАТО готовы ввести жесткие санкции против России, заявил Рютте - РИА Новости, 14.02.2022
ЕС и НАТО готовы ввести жесткие санкции против России, заявил Рютте
Евросоюз и НАТО могут ввести жесткие санкции против России в случае эскалации вокруг Украины, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:20
2022-02-14T14:20
в мире
санкции
россия
нато
евросоюз
марк рютте
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ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости. Евросоюз и НАТО могут ввести жесткие санкции против России в случае эскалации вокруг Украины, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Кроме того, РФ неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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в мире, санкции, россия, нато, евросоюз, марк рютте
14:20 14.02.2022
 
ЕС и НАТО готовы ввести жесткие санкции против России, заявил Рютте

Премьер Нидерландов Рютте: ЕС и НАТО готовы ввести жесткие санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости. Евросоюз и НАТО могут ввести жесткие санкции против России в случае эскалации вокруг Украины, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
"Обсудил последние события в тревожной ситуации на границе Украины с главой Евросовета Шарлем Мишелем и другими европейскими коллегами. Решение - в деэскалации и дипломатии. ЕС и НАТО готовы ввести жесткие санкции в случае, если Россия продолжит агрессию", - написал Рютте в Twitter.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Кроме того, РФ неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
08:00
США тащат Украину на войну
 
В миреСанкцииРоссияНАТОЕвросоюзМарк Рютте
 
 
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