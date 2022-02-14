14:12 14.02.2022 (обновлено: 16:53 14.02.2022)
Япония намерена согласовывать антироссийские санкции с США
Премьер Кисида: в случае ввода санкций против России Япония будет согласовывать их с США
Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с руководством правящей Либерально-демократической партии заявил, что если допустить, что санкции против России будут введены, то их конкретное содержание будет согласовываться с США и европейскими странами, сообщило агентство Киодо.
"Допустим, если будут введены санкции против России, то их конкретное содержание будет согласовываться с США и европейскими странами", - сказал Кисида, его слова приводит агентство.
Согласно сведениям агентства, правительство Японии рассматривает возможность введения санкций против России в случае эскалации на Украине. Япония, сообщает Киодо, рассматривает различные варианты санкций в зависимости от степени эскалации на Украине. В частности, рассматриваются варианты экспортных ограничений на высокотехнологичные товары и замораживания активов юридических и физических лиц из окружения российского президента. В настоящее время идут согласования между МИД и министерством экономики, торговли и промышленности Японии.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.