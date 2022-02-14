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В Северной Каролине самолет упал в воду

В Северной Каролине самолет упал в воду - РИА Новости, 14.02.2022

В Северной Каролине самолет упал в воду

Самолет, на борту которого находились 7 человек, упал в воду у берегов американского штата Северная Каролина, спасатели ведут поиски, сообщает местный телеканал РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T08:49

2022-02-14T08:49

2022-02-14T09:13

в мире

сша

северная каролина

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Самолет, на борту которого находились 7 человек, упал в воду у берегов американского штата Северная Каролина, спасатели ведут поиски, сообщает местный телеканал WCTI-TV.Как сообщили местные власти, в воскресенье днем самолет упал примерно в 4 милях (около 6,5 километра) к востоку от побережья округа Картерет. По мнению чиновников, на борту воздушного судна находились четыре подростка и трое взрослых, включая пилота.Береговая охрана сообщила, что самолет летел "неустойчиво", прежде чем пропал с экрана радара. На поиски были направлены две лодки береговой охраны, катер, а также вертолет.Расследованием крушения займутся Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

сша

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в мире, сша, северная каролина