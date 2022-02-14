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В Северной Каролине самолет упал в воду
В Северной Каролине самолет упал в воду - РИА Новости, 14.02.2022
В Северной Каролине самолет упал в воду
Самолет, на борту которого находились 7 человек, упал в воду у берегов американского штата Северная Каролина, спасатели ведут поиски, сообщает местный телеканал РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T08:49
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в мире
сша
северная каролина
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Самолет, на борту которого находились 7 человек, упал в воду у берегов американского штата Северная Каролина, спасатели ведут поиски, сообщает местный телеканал WCTI-TV.Как сообщили местные власти, в воскресенье днем самолет упал примерно в 4 милях (около 6,5 километра) к востоку от побережья округа Картерет. По мнению чиновников, на борту воздушного судна находились четыре подростка и трое взрослых, включая пилота.Береговая охрана сообщила, что самолет летел "неустойчиво", прежде чем пропал с экрана радара. На поиски были направлены две лодки береговой охраны, катер, а также вертолет.Расследованием крушения займутся Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).
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в мире, сша, северная каролина
08:49 14.02.2022 (обновлено: 09:13 14.02.2022)
 
В Северной Каролине самолет упал в воду

СМИ: самолет, на борту которого было семь человек, упал в воду у берегов Северной Каролины

CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Самолет, на борту которого находились 7 человек, упал в воду у берегов американского штата Северная Каролина, спасатели ведут поиски, сообщает местный телеканал WCTI-TV.
Как сообщили местные власти, в воскресенье днем самолет упал примерно в 4 милях (около 6,5 километра) к востоку от побережья округа Картерет. По мнению чиновников, на борту воздушного судна находились четыре подростка и трое взрослых, включая пилота.
Береговая охрана сообщила, что самолет летел "неустойчиво", прежде чем пропал с экрана радара. На поиски были направлены две лодки береговой охраны, катер, а также вертолет.
Расследованием крушения займутся Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).
 
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