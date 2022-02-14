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РИД повысил рейтинг корпоративного управления банка ВТБ
РИД повысил рейтинг корпоративного управления банка ВТБ - РИА Новости, 14.02.2022
РИД повысил рейтинг корпоративного управления банка ВТБ
Российский институт директоров (РИД) по результатам ежегодного независимого мониторинга повысил национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) банка ВТБ... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T18:05
2022-02-14T18:05
2022-02-14T18:05
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 14 фев - РИА новости. Российский институт директоров (РИД) по результатам ежегодного независимого мониторинга повысил национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) банка ВТБ до уровня "8+" ("Передовая практика корпоративного управления"), сообщает пресс-служба банка.В ходе мониторинга эксперты РИД анализируют такие компоненты системы корпоративного управления, как права акционеров, деятельность органов управления и контроля, а также уровень раскрытия информации. Кроме того, с ноября 2021 года в методику НРКУ были включены новые критерии, связанные с управлением устойчивым развитием и ESG. По мнению экспертов, в ВТБ произошел ряд позитивных корпоративных событий, в том числе в области устойчивого развития, которые повлияли на повышение рейтинговой оценки.
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втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 14 фев - РИА новости. Российский институт директоров (РИД) по результатам ежегодного независимого мониторинга повысил национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) банка ВТБ до уровня "8+" ("Передовая практика корпоративного управления"), сообщает пресс-служба банка.
В ходе мониторинга эксперты РИД анализируют такие компоненты системы корпоративного управления, как права акционеров, деятельность органов управления и контроля, а также уровень раскрытия информации. Кроме того, с ноября 2021 года в методику НРКУ были включены новые критерии, связанные с управлением устойчивым развитием и ESG. По мнению экспертов, в ВТБ произошел ряд позитивных корпоративных событий, в том числе в области устойчивого развития, которые повлияли на повышение рейтинговой оценки.
"Мы рады, что наши инициативы по совершенствованию системы корпоративного управления, в том числе внедрению в нее ESG-принципов, были высоко отмечены экспертами РИД. Мы всегда внимательно подходим к результатам оценки банка в Национальном рейтинге корпоративного управления: это позволяет нам понять, где мы находимся сейчас, и наметить точки роста для дальнейшего развития", – отметил руководитель департамента стратегии и корпоративного развития – старший вице-президент банка ВТБ Владимир Левыкин.