https://ria.ru/20220214/reyting-1772768958.html

РИД повысил рейтинг корпоративного управления банка ВТБ

РИД повысил рейтинг корпоративного управления банка ВТБ - РИА Новости, 14.02.2022

РИД повысил рейтинг корпоративного управления банка ВТБ

Российский институт директоров (РИД) по результатам ежегодного независимого мониторинга повысил национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) банка ВТБ... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:05

2022-02-14T18:05

2022-02-14T18:05

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 14 фев - РИА новости. Российский институт директоров (РИД) по результатам ежегодного независимого мониторинга повысил национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) банка ВТБ до уровня "8+" ("Передовая практика корпоративного управления"), сообщает пресс-служба банка.В ходе мониторинга эксперты РИД анализируют такие компоненты системы корпоративного управления, как права акционеров, деятельность органов управления и контроля, а также уровень раскрытия информации. Кроме того, с ноября 2021 года в методику НРКУ были включены новые критерии, связанные с управлением устойчивым развитием и ESG. По мнению экспертов, в ВТБ произошел ряд позитивных корпоративных событий, в том числе в области устойчивого развития, которые повлияли на повышение рейтинговой оценки.

https://ria.ru/20220213/moshenniki-1772557871.html

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