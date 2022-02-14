https://ria.ru/20220214/remont-1772765021.html

Бирюков: девять пешеходных переходов капитально отремонтируют в Москве

Бирюков: девять пешеходных переходов капитально отремонтируют в Москве - РИА Новости, 14.02.2022

Бирюков: девять пешеходных переходов капитально отремонтируют в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт девяти подземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:51

2022-02-14T17:51

2022-02-14T17:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт девяти подземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проектов будет выполнен целый комплекс работ, которые позволят полностью обновить каждый переход, сделать его комфортным и безопасным для горожан.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что на время капремонта сооружения полностью закрывать не будут, работы проведут частями, чтобы всегда оставался проход для пешеходов.

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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков