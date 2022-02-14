Бирюков: девять пешеходных переходов капитально отремонтируют в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди спускаются в подземный переход на одной из улиц в Москве
Люди спускаются в подземный переход на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт девяти подземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В этом году продолжим капитальный ремонт городских подземных переходов, запланированы работы в девяти таких сооружениях. Необходимость мероприятий вызвана частичным разрушением и износом ступеней лестничных сходов и напольного покрытия, неудовлетворительным состоянием инженерных коммуникаций", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проектов будет выполнен целый комплекс работ, которые позволят полностью обновить каждый переход, сделать его комфортным и безопасным для горожан.
"Заменим керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, сделаем новое напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов. Запланирован ремонт систем электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, приведем в порядок служебные помещения", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что на время капремонта сооружения полностью закрывать не будут, работы проведут частями, чтобы всегда оставался проход для пешеходов.