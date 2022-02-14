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https://ria.ru/20220214/reddit-1772770044.html
В работе Reddit произошел глобальный сбой
В работе Reddit произошел глобальный сбой - РИА Новости, 14.02.2022
В работе Reddit произошел глобальный сбой
Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети Reddit, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T18:12
2022-02-14T18:13
технологии
сша
нидерланды
великобритания
reddit
в мире
интернет
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети Reddit, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы начали поступать примерно в 17.24 мск. Наибольшее количество сообщений поступает от пользователей из США. Некоторые сбои фиксируются также в Великобритании и Нидерландах.По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на сбои в работе приложения, ошибки наблюдаются также в работе сайта и при соединении с сервером.Reddit - американская социальная сеть, основанная в 2005 году. Она поддерживает сайт, сочетающий черты собственно соцсети, а также форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию.
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технологии, сша, нидерланды, великобритания, reddit, в мире, интернет
18:12 14.02.2022 (обновлено: 18:13 14.02.2022)
 
В работе Reddit произошел глобальный сбой

Пользователи Reddit из разных стран сообщили о сбоях в работе сервиса

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети Reddit, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы начали поступать примерно в 17.24 мск. Наибольшее количество сообщений поступает от пользователей из США. Некоторые сбои фиксируются также в Великобритании и Нидерландах.
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По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на сбои в работе приложения, ошибки наблюдаются также в работе сайта и при соединении с сервером.
Reddit - американская социальная сеть, основанная в 2005 году. Она поддерживает сайт, сочетающий черты собственно соцсети, а также форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию.
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