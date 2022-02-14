https://ria.ru/20220214/reddit-1772770044.html

В работе Reddit произошел глобальный сбой

В работе Reddit произошел глобальный сбой - РИА Новости, 14.02.2022

В работе Reddit произошел глобальный сбой

Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети Reddit, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:12

2022-02-14T18:12

2022-02-14T18:13

технологии

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нидерланды

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети Reddit, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы начали поступать примерно в 17.24 мск. Наибольшее количество сообщений поступает от пользователей из США. Некоторые сбои фиксируются также в Великобритании и Нидерландах.По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на сбои в работе приложения, ошибки наблюдаются также в работе сайта и при соединении с сервером.Reddit - американская социальная сеть, основанная в 2005 году. Она поддерживает сайт, сочетающий черты собственно соцсети, а также форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию.

https://ria.ru/20220210/google-1772054839.html

https://ria.ru/20220130/internet-1770089568.html

сша

нидерланды

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, нидерланды, великобритания, reddit, в мире, интернет