https://ria.ru/20220214/reddit-1772770044.html
В работе Reddit произошел глобальный сбой
В работе Reddit произошел глобальный сбой - РИА Новости, 14.02.2022
В работе Reddit произошел глобальный сбой
Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети Reddit, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T18:12
2022-02-14T18:12
2022-02-14T18:13
технологии
сша
нидерланды
великобритания
reddit
в мире
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети Reddit, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы начали поступать примерно в 17.24 мск. Наибольшее количество сообщений поступает от пользователей из США. Некоторые сбои фиксируются также в Великобритании и Нидерландах.По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на сбои в работе приложения, ошибки наблюдаются также в работе сайта и при соединении с сервером.Reddit - американская социальная сеть, основанная в 2005 году. Она поддерживает сайт, сочетающий черты собственно соцсети, а также форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию.
https://ria.ru/20220210/google-1772054839.html
https://ria.ru/20220130/internet-1770089568.html
сша
нидерланды
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_464:0:4240:2832_1920x0_80_0_0_c3e0278533c8a6b68ca4422e062f74b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, нидерланды, великобритания, reddit, в мире, интернет
18:12 14.02.2022 (обновлено: 18:13 14.02.2022)
В работе Reddit произошел глобальный сбой
Пользователи Reddit из разных стран сообщили о сбоях в работе сервиса