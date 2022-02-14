https://ria.ru/20220214/rebenok-1772687773.html
Стало известно предполагаемое местонахождение пропавшего в Уфе мальчика
Стало известно предполагаемое местонахождение пропавшего в Уфе мальчика - РИА Новости, 14.02.2022
Стало известно предполагаемое местонахождение пропавшего в Уфе мальчика
Местонахождение пропавшего в Уфе мальчика установлено, по предварительным данным, он находится в Салаватском районе в 238 километрах от города. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:37
2022-02-14T12:37
2022-02-14T12:37
происшествия
уфа
салаватский район
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
УФА, 14 фев – РИА Новости. Местонахождение пропавшего в Уфе мальчика установлено, по предварительным данным, он находится в Салаватском районе в 238 километрах от города.В ночь на понедельник в отдел полиции Уфы обратилась жительница города с заявлением о пропаже 11-летнего сына, который ушел днем 13 февраля гулять и не вернулся. МВД по Башкирии опубликовало на своем сайте фотографию ребенка и его приметы."Предварительно, мальчик находится в деревне Ташаулово Салаватского района. Сейчас сотрудники местной полиции совместно с коллегами из Уфы устанавливают обстоятельства ухода из дома. Информация проверяется", - сообщили в пресс-службе МВД по региону.Согласно данным открытых источников, деревня Ташаулово Салаватского района находится в 238 километрах от Уфы. Время поездки занимает более 4 часов по федеральной трассе М-5.
https://ria.ru/20220214/rebenok-1772636152.html
уфа
салаватский район
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, салаватский район, республика башкортостан
Стало известно предполагаемое местонахождение пропавшего в Уфе мальчика
МВД: пропавший в Уфе мальчик, предварительно, находится в деревне в Салаватском районе