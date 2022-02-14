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Стало известно предполагаемое местонахождение пропавшего в Уфе мальчика
Стало известно предполагаемое местонахождение пропавшего в Уфе мальчика - РИА Новости, 14.02.2022
Стало известно предполагаемое местонахождение пропавшего в Уфе мальчика
Местонахождение пропавшего в Уфе мальчика установлено, по предварительным данным, он находится в Салаватском районе в 238 километрах от города. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:37
2022-02-14T12:37
происшествия
уфа
салаватский район
республика башкортостан
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УФА, 14 фев – РИА Новости. Местонахождение пропавшего в Уфе мальчика установлено, по предварительным данным, он находится в Салаватском районе в 238 километрах от города.В ночь на понедельник в отдел полиции Уфы обратилась жительница города с заявлением о пропаже 11-летнего сына, который ушел днем 13 февраля гулять и не вернулся. МВД по Башкирии опубликовало на своем сайте фотографию ребенка и его приметы."Предварительно, мальчик находится в деревне Ташаулово Салаватского района. Сейчас сотрудники местной полиции совместно с коллегами из Уфы устанавливают обстоятельства ухода из дома. Информация проверяется", - сообщили в пресс-службе МВД по региону.Согласно данным открытых источников, деревня Ташаулово Салаватского района находится в 238 километрах от Уфы. Время поездки занимает более 4 часов по федеральной трассе М-5.
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уфа
салаватский район
республика башкортостан
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происшествия, уфа, салаватский район, республика башкортостан
12:37 14.02.2022
 
Стало известно предполагаемое местонахождение пропавшего в Уфе мальчика

МВД: пропавший в Уфе мальчик, предварительно, находится в деревне в Салаватском районе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Полицейский
Читать ria.ru в
УФА, 14 фев – РИА Новости. Местонахождение пропавшего в Уфе мальчика установлено, по предварительным данным, он находится в Салаватском районе в 238 километрах от города.
В ночь на понедельник в отдел полиции Уфы обратилась жительница города с заявлением о пропаже 11-летнего сына, который ушел днем 13 февраля гулять и не вернулся. МВД по Башкирии опубликовало на своем сайте фотографию ребенка и его приметы.
"Предварительно, мальчик находится в деревне Ташаулово Салаватского района. Сейчас сотрудники местной полиции совместно с коллегами из Уфы устанавливают обстоятельства ухода из дома. Информация проверяется", - сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Согласно данным открытых источников, деревня Ташаулово Салаватского района находится в 238 километрах от Уфы. Время поездки занимает более 4 часов по федеральной трассе М-5.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
08:49
В Уфе ищут пропавшего 11-летнего мальчика
 
ПроисшествияУфаСалаватский районРеспублика Башкортостан
 
 
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