https://ria.ru/20220214/rebenok-1772687773.html

Стало известно предполагаемое местонахождение пропавшего в Уфе мальчика

Стало известно предполагаемое местонахождение пропавшего в Уфе мальчика - РИА Новости, 14.02.2022

Стало известно предполагаемое местонахождение пропавшего в Уфе мальчика

Местонахождение пропавшего в Уфе мальчика установлено, по предварительным данным, он находится в Салаватском районе в 238 километрах от города. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:37

2022-02-14T12:37

2022-02-14T12:37

происшествия

уфа

салаватский район

республика башкортостан

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УФА, 14 фев – РИА Новости. Местонахождение пропавшего в Уфе мальчика установлено, по предварительным данным, он находится в Салаватском районе в 238 километрах от города.В ночь на понедельник в отдел полиции Уфы обратилась жительница города с заявлением о пропаже 11-летнего сына, который ушел днем 13 февраля гулять и не вернулся. МВД по Башкирии опубликовало на своем сайте фотографию ребенка и его приметы."Предварительно, мальчик находится в деревне Ташаулово Салаватского района. Сейчас сотрудники местной полиции совместно с коллегами из Уфы устанавливают обстоятельства ухода из дома. Информация проверяется", - сообщили в пресс-службе МВД по региону.Согласно данным открытых источников, деревня Ташаулово Салаватского района находится в 238 километрах от Уфы. Время поездки занимает более 4 часов по федеральной трассе М-5.

https://ria.ru/20220214/rebenok-1772636152.html

уфа

салаватский район

республика башкортостан

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происшествия, уфа, салаватский район, республика башкортостан