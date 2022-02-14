https://ria.ru/20220214/razvitie-1772749680.html
Евраев поручил разработать планы развития территорий Ярославской области
Евраев поручил разработать планы развития территорий Ярославской области - РИА Новости, 14.02.2022
Евраев поручил разработать планы развития территорий Ярославской области
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил главам городов и районов к началу марта предоставить проекты пятилетних планов развития территорий,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:53
2022-02-14T16:53
2022-02-14T16:53
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил главам городов и районов к началу марта предоставить проекты пятилетних планов развития территорий, сообщает правительство региона."Главы районов и городских округов Ярославской области должны к началу марта представить проекты пятилетних планов развития муниципальных образований. Такое поручение сегодня в ходе оперативного совещания руководителям органов местного самоуправления дал врио губернатора Михаил Евраев", - говорится в сообщении.По словам врио губернатора, в документах должны быть обозначены конкретные цели и конкретные пути их достижения: что необходимо сделать, и как это изменит ситуацию."Крайне важно, чтобы эти планы были не занижены и не завышены, а реалистичны. На основании этих документов будут приниматься решения, в том числе о финансировании по тому или иному направлению, по каждому из муниципальных образований", - подчеркнул Евраев.Он также сообщил, что стратегии будут размещены в интернете для того, чтобы все желающие могли внести свои предложения. К их обсуждению подключатся эксперты и профильные специалисты, представители общественности в муниципальных образованиях. Обсуждения будут организованы как в очном, так и в онлайн-формате. Кроме того, руководителям муниципальных образований предстоит публичная защита своих проектов.Правительство региона информирует, что департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области подготовил проект типовой формы плана на 2022-2027 годы, в котором учтены все ключевые направления работы. Стратегии будут структурно разделены на шесть блоков: экономическое развитие, развитие инфраструктуры и социальной сферы, муниципальное управление, безопасность, привлечение инвестиций. Каждый блок содержит в себе подразделы и мероприятия, исполнение которых входит в полномочия органов местного самоуправления, отмечается в сообщении.
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ярославская область, михаил евраев, общество
Евраев поручил разработать планы развития территорий Ярославской области
Врио главы Ярославской области Евраев поручил разработать планы развития территорий
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил главам городов и районов к началу марта предоставить проекты пятилетних планов развития территорий, сообщает
правительство региона.
"Главы районов и городских округов Ярославской области
должны к началу марта представить проекты пятилетних планов развития муниципальных образований. Такое поручение сегодня в ходе оперативного совещания руководителям органов местного самоуправления дал врио губернатора Михаил Евраев
", - говорится в сообщении.
По словам врио губернатора, в документах должны быть обозначены конкретные цели и конкретные пути их достижения: что необходимо сделать, и как это изменит ситуацию.
"Крайне важно, чтобы эти планы были не занижены и не завышены, а реалистичны. На основании этих документов будут приниматься решения, в том числе о финансировании по тому или иному направлению, по каждому из муниципальных образований", - подчеркнул Евраев.
Он также сообщил, что стратегии будут размещены в интернете для того, чтобы все желающие могли внести свои предложения. К их обсуждению подключатся эксперты и профильные специалисты, представители общественности в муниципальных образованиях. Обсуждения будут организованы как в очном, так и в онлайн-формате. Кроме того, руководителям муниципальных образований предстоит публичная защита своих проектов.
Правительство региона информирует, что департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области подготовил проект типовой формы плана на 2022-2027 годы, в котором учтены все ключевые направления работы. Стратегии будут структурно разделены на шесть блоков: экономическое развитие, развитие инфраструктуры и социальной сферы, муниципальное управление, безопасность, привлечение инвестиций. Каждый блок содержит в себе подразделы и мероприятия, исполнение которых входит в полномочия органов местного самоуправления, отмечается в сообщении.