Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20220214/razvitie-1772749680.html
Евраев поручил разработать планы развития территорий Ярославской области
Евраев поручил разработать планы развития территорий Ярославской области - РИА Новости, 14.02.2022
Евраев поручил разработать планы развития территорий Ярославской области
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил главам городов и районов к началу марта предоставить проекты пятилетних планов развития территорий,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:53
2022-02-14T16:53
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26792e11ed84a0a17a05353b51ab6dce.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил главам городов и районов к началу марта предоставить проекты пятилетних планов развития территорий, сообщает правительство региона."Главы районов и городских округов Ярославской области должны к началу марта представить проекты пятилетних планов развития муниципальных образований. Такое поручение сегодня в ходе оперативного совещания руководителям органов местного самоуправления дал врио губернатора Михаил Евраев", - говорится в сообщении.По словам врио губернатора, в документах должны быть обозначены конкретные цели и конкретные пути их достижения: что необходимо сделать, и как это изменит ситуацию."Крайне важно, чтобы эти планы были не занижены и не завышены, а реалистичны. На основании этих документов будут приниматься решения, в том числе о финансировании по тому или иному направлению, по каждому из муниципальных образований", - подчеркнул Евраев.Он также сообщил, что стратегии будут размещены в интернете для того, чтобы все желающие могли внести свои предложения. К их обсуждению подключатся эксперты и профильные специалисты, представители общественности в муниципальных образованиях. Обсуждения будут организованы как в очном, так и в онлайн-формате. Кроме того, руководителям муниципальных образований предстоит публичная защита своих проектов.Правительство региона информирует, что департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области подготовил проект типовой формы плана на 2022-2027 годы, в котором учтены все ключевые направления работы. Стратегии будут структурно разделены на шесть блоков: экономическое развитие, развитие инфраструктуры и социальной сферы, муниципальное управление, безопасность, привлечение инвестиций. Каждый блок содержит в себе подразделы и мероприятия, исполнение которых входит в полномочия органов местного самоуправления, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211230/yaroslavl-1766110124.html
https://ria.ru/20211228/tarify-1765826462.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbdcfcab81b8a0dd0b4c148d0ade5aba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев, общество
16:53 14.02.2022
 
Евраев поручил разработать планы развития территорий Ярославской области

Врио главы Ярославской области Евраев поручил разработать планы развития территорий

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Михаил Евраев
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил главам городов и районов к началу марта предоставить проекты пятилетних планов развития территорий, сообщает правительство региона.
"Главы районов и городских округов Ярославской области должны к началу марта представить проекты пятилетних планов развития муниципальных образований. Такое поручение сегодня в ходе оперативного совещания руководителям органов местного самоуправления дал врио губернатора Михаил Евраев", - говорится в сообщении.
Вид на набережную в Ярославле - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 08:45Ярославская область
Более 2,2 миллиона туристов посетили Ярославскую область в 2021 году
По словам врио губернатора, в документах должны быть обозначены конкретные цели и конкретные пути их достижения: что необходимо сделать, и как это изменит ситуацию.
"Крайне важно, чтобы эти планы были не занижены и не завышены, а реалистичны. На основании этих документов будут приниматься решения, в том числе о финансировании по тому или иному направлению, по каждому из муниципальных образований", - подчеркнул Евраев.
Он также сообщил, что стратегии будут размещены в интернете для того, чтобы все желающие могли внести свои предложения. К их обсуждению подключатся эксперты и профильные специалисты, представители общественности в муниципальных образованиях. Обсуждения будут организованы как в очном, так и в онлайн-формате. Кроме того, руководителям муниципальных образований предстоит публичная защита своих проектов.
Правительство региона информирует, что департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области подготовил проект типовой формы плана на 2022-2027 годы, в котором учтены все ключевые направления работы. Стратегии будут структурно разделены на шесть блоков: экономическое развитие, развитие инфраструктуры и социальной сферы, муниципальное управление, безопасность, привлечение инвестиций. Каждый блок содержит в себе подразделы и мероприятия, исполнение которых входит в полномочия органов местного самоуправления, отмечается в сообщении.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 14:06Ярославская область
В Ярославской области утвердили предельные тарифы на пассажирские перевозки
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала