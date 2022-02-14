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Пушков раскрыл истинное значение заявления посла Украины по НАТО для Запада
Пушков раскрыл значение заявления посла Украины по НАТО для Запада - РИА Новости, 14.02.2022
Пушков раскрыл истинное значение заявления посла Украины по НАТО для Запада
Реакция западных стран на заявление о возможном отказе Украины от вступления в НАТО продемонстрировала их истинные устремления. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:09
2022-02-14T12:09
в мире
украина
вадим пристайко
нато
алексей пушков
мид украины
великобритания
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Реакция западных стран на заявление о возможном отказе Украины от вступления в НАТО продемонстрировала их истинные устремления. Об этом в своем Telegram-канале рассказал сенатор Алексей Пушков.Политик напомнил, что в Европе уже начали обсуждать вопрос представления Украине нейтрального статуса, а в министерстве обороны Великобритании от лица западного альянса выразили готовность поддержать любое решение Украины."Дискурс явно изменился", — заключил Пушков.Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления получить членство в НАТО, чтобы "избежать войны". Позднее в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста".В 2014 году Верховная рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2019 году были приняты изменения в конституцию, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО.Запад обвиняет Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220214/nato-1772674316.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220214/sbu-1772648352.html
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в мире, украина, вадим пристайко, нато, алексей пушков, мид украины, великобритания
12:09 14.02.2022
 
Пушков раскрыл значение заявления посла Украины по НАТО для Запада

Сенатор Пушков: западные страны ждут, когда Украина откажется от желания вступить в НАТО

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор Алексей Пушков
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Реакция западных стран на заявление о возможном отказе Украины от вступления в НАТО продемонстрировала их истинные устремления. Об этом в своем Telegram-канале рассказал сенатор Алексей Пушков.
"Она отражает новую тенденцию: на Западе все чаще хотят услышать именно это от Украины", — пояснил он.
Политик напомнил, что в Европе уже начали обсуждать вопрос представления Украине нейтрального статуса, а в министерстве обороны Великобритании от лица западного альянса выразили готовность поддержать любое решение Украины.
"Дискурс явно изменился", — заключил Пушков.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
11:54В мире
В Киеве не поняли заявления посла Украины об отказе от членства в НАТО
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления получить членство в НАТО, чтобы "избежать войны". Позднее в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста".
В 2014 году Верховная рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2019 году были приняты изменения в конституцию, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО.
Запад обвиняет Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
10:17В мире
В СБУ рассказали о нагнетании паники на Украине
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
 
В миреУкраинаВадим ПристайкоНАТОАлексей ПушковМИД УкраиныВеликобритания
 
 
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