https://ria.ru/20220214/pravda-1772678508.html

Пушков раскрыл истинное значение заявления посла Украины по НАТО для Запада

Пушков раскрыл значение заявления посла Украины по НАТО для Запада - РИА Новости, 14.02.2022

Пушков раскрыл истинное значение заявления посла Украины по НАТО для Запада

Реакция западных стран на заявление о возможном отказе Украины от вступления в НАТО продемонстрировала их истинные устремления. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:09

2022-02-14T12:09

2022-02-14T12:09

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украина

вадим пристайко

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Реакция западных стран на заявление о возможном отказе Украины от вступления в НАТО продемонстрировала их истинные устремления. Об этом в своем Telegram-канале рассказал сенатор Алексей Пушков.Политик напомнил, что в Европе уже начали обсуждать вопрос представления Украине нейтрального статуса, а в министерстве обороны Великобритании от лица западного альянса выразили готовность поддержать любое решение Украины."Дискурс явно изменился", — заключил Пушков.Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления получить членство в НАТО, чтобы "избежать войны". Позднее в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста".В 2014 году Верховная рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2019 году были приняты изменения в конституцию, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО.Запад обвиняет Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/nato-1772674316.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/sbu-1772648352.html

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