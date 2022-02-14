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https://ria.ru/20220214/potok-1772679863.html
В ФРГ призвали не говорить о санкциях по "Северному потоку — 2" публично
В ФРГ призвали не говорить о санкциях по "Северному потоку — 2" публично - РИА Новости, 14.02.2022
В ФРГ призвали не говорить о санкциях по "Северному потоку — 2" публично
Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер пояснил, почему не он советует канцлеру Олафу Шольцу публично говорить о возможных санкциях против "Северного потока 2". РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:12
2022-02-14T12:12
владимир зеленский
роберт менендес
сергей нечаев (дипломат)
россия
киев
москва
северный поток — 2
в мире
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БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер пояснил, почему не он советует канцлеру Олафу Шольцу публично говорить о возможных санкциях против "Северного потока 2"."Худшим сдерживающим фактором является объявление мер, которые противник может тактически подготовить для обхода. Кремль не должен заблуждаться, полагая, что он может выйти за политические и территориальные границы, не заплатив при этом высокой цены. Ввод в эксплуатацию трубопровода – это только один аспект", - сказал Линднер, добавив, что "не советовал публично говорить об отдельных санкциях".Министр подчеркнул, что в этом вопросе есть единство в правительстве ФРГ и "с нашими союзниками и партнерами".Канцлер ФРГ 14 февраля посетит Киев с визитом и встретится президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день после переговоров с Зеленским Шольц направится в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как заявили журналистам в ведомстве канцлера ФРГ, тот факт, что в Москву канцлер летит "через Киев", должен стать "конкретным сигналом поддержки и солидарности с Украиной".На переговорах с Зеленским может быть затронут вопрос о будущем газопровода "Северный поток 2". Ранее Киев и Берлин неоднократно заявляли о том, что имеют противоположные оценки данного экономического проекта. Украина, которая опасается утраты значения собственного транзита российского газа в Европу после ввода в эксплуатацию "Северного потока 2", настаивает на отказе от трубопровода, ссылаясь на якобы имеющую место энергетическую зависимость ФРГ от России. Канцлер Шольц считает "Северный поток 2" прежде всего экономическим проектом. Однако в настоящее время сертификация оператора газопровода в ФРГ приостановлена. Как заявил РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев, немецкий регулятор получает необходимую документацию для возобновления процедуры сертификации. Высокопоставленный дипломат добавил, что принятие окончательного решения по теме газопровода "Северный поток 2" остается за ГерманиейРанее группа демократов во главе с сенатором Робертом Менендесом внесла законопроект, предполагающий введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации кризиса на Украине. Санкции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.
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киев
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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владимир зеленский, роберт менендес, сергей нечаев (дипломат), россия, киев, москва, северный поток — 2, в мире, германия
12:12 14.02.2022
 
В ФРГ призвали не говорить о санкциях по "Северному потоку — 2" публично

Глава Минфина ФРГ Линднер: не стоит говорить о санкциях по "Северному потоку — 2" публично

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСоединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока ‑2, идущих от берега Германии и из вод Дании - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
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БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер пояснил, почему не он советует канцлеру Олафу Шольцу публично говорить о возможных санкциях против "Северного потока 2".
"Худшим сдерживающим фактором является объявление мер, которые противник может тактически подготовить для обхода. Кремль не должен заблуждаться, полагая, что он может выйти за политические и территориальные границы, не заплатив при этом высокой цены. Ввод в эксплуатацию трубопровода – это только один аспект", - сказал Линднер, добавив, что "не советовал публично говорить об отдельных санкциях".
Министр подчеркнул, что в этом вопросе есть единство в правительстве ФРГ и "с нашими союзниками и партнерами".
Канцлер ФРГ 14 февраля посетит Киев с визитом и встретится президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день после переговоров с Зеленским Шольц направится в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как заявили журналистам в ведомстве канцлера ФРГ, тот факт, что в Москву канцлер летит "через Киев", должен стать "конкретным сигналом поддержки и солидарности с Украиной".
На переговорах с Зеленским может быть затронут вопрос о будущем газопровода "Северный поток 2". Ранее Киев и Берлин неоднократно заявляли о том, что имеют противоположные оценки данного экономического проекта. Украина, которая опасается утраты значения собственного транзита российского газа в Европу после ввода в эксплуатацию "Северного потока 2", настаивает на отказе от трубопровода, ссылаясь на якобы имеющую место энергетическую зависимость ФРГ от России. Канцлер Шольц считает "Северный поток 2" прежде всего экономическим проектом. Однако в настоящее время сертификация оператора газопровода в ФРГ приостановлена. Как заявил РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев, немецкий регулятор получает необходимую документацию для возобновления процедуры сертификации. Высокопоставленный дипломат добавил, что принятие окончательного решения по теме газопровода "Северный поток 2" остается за Германией
Ранее группа демократов во главе с сенатором Робертом Менендесом внесла законопроект, предполагающий введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации кризиса на Украине. Санкции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.
Береговые объекты газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
02:52
"Это глупо!" В Германии устроили перепалку из-за "Северного потока — 2"
 
Владимир ЗеленскийРоберт МенендесСергей Нечаев (дипломат)РоссияКиевМоскваСеверный поток — 2В миреГермания
 
 
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