https://ria.ru/20220214/posolstvo-1772812107.html

В Госдепе прокомментировали перевод посольства США во Львов

В Госдепе прокомментировали перевод посольства США во Львов - РИА Новости, 14.02.2022

В Госдепе прокомментировали перевод посольства США во Львов

Решение о переводе посольства США на Украине из Киева во Львов не связано с какими-либо угрозами в адрес американских дипломатов, заявил на брифинге... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T23:41

2022-02-14T23:41

2022-02-14T23:41

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Решение о переводе посольства США на Украине из Киева во Львов не связано с какими-либо угрозами в адрес американских дипломатов, заявил на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс.Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник объявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Ранее Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну."Это (решение о переносе посольства из Киева во Львов) не свидетельствует о каких-либо конкретных угрозах американских дипломатам", - сказал представитель госдепартамента. Он пояснил, что перевод посольства обусловлен общей потенциальной угрозой безопасности в случае "российского вторжения".Представитель госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон сам принимает решения о приоритетах в сфере безопасности. "Это наше решение", - отметил Прайс, заверив, что перевод посольства не означает отказа от поддержки "территориальной целостности Украины". "Напротив", - сказал Прайс, подчеркнув поддержку США Украине и дипломатическим усилиям в урегулировании кризиса.Посольство США вернется из Львова в Киев, когда это будет "безопасно", заявил Нед Прайс."Мы планируем вернуться в Киев, когда это будет безопасно", - сказал представитель госдепартамента США.Как пояснил Прайс, Львов был выбран исключительно по географическим соображениям. "Львов имеет большую защищенность, чем многие другие города на Украине", - сказал представитель госдепартамента.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, нед прайс, энтони блинкен, сша, украина