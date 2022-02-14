https://ria.ru/20220214/porok-1772649558.html

Чувствуете сильную усталость после работы? Это может быть порок сердца

Врач назвал способ выявить у себя порок сердца - РИА Новости, 14.02.2022

Чувствуете сильную усталость после работы? Это может быть порок сердца

Большинство людей путают признаки порока сердца с симптомами других заболеваний или усталостью, поэтому узнают о патологии слишком поздно. Об этом в интервью... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:21

2022-02-14T10:21

2022-02-14T10:21

общество

здоровье

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Большинство людей путают признаки порока сердца с симптомами других заболеваний или усталостью, поэтому узнают о патологии слишком поздно. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов.По его словам, причиной врожденного недуга могут стать заболевание матери или наследственность, тогда как приобретенный порок сердца связывают с последствиями перенесенных болезней или травм, спровоцировавших нарушение внутрисердечного кровообращения.Поэтому специалист рекомендует проходить ежегодную диспансеризацию даже тем, кто, как им кажется, не имеет проблем со здоровьем."Пороки сердца зачастую сложно отличить от других заболеваний. Так, коарктация аорты нередко проходит под маской вегетососудистой дистонии, артериальной гипертензии неясного генеза", — заключил эксперт.Ранее невролог-сомнолог Елена Царева посоветовала людям, страдающим от сердечно-легочной недостаточности, не спать на левом боку, так как это может неблагоприятно отразиться на состоянии человека.

https://ria.ru/20220211/serdtse-1772304673.html

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общество, здоровье