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Чувствуете сильную усталость после работы? Это может быть порок сердца
Врач назвал способ выявить у себя порок сердца - РИА Новости, 14.02.2022
Чувствуете сильную усталость после работы? Это может быть порок сердца
Большинство людей путают признаки порока сердца с симптомами других заболеваний или усталостью, поэтому узнают о патологии слишком поздно. Об этом в интервью... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:21
2022-02-14T10:21
общество
здоровье
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Большинство людей путают признаки порока сердца с симптомами других заболеваний или усталостью, поэтому узнают о патологии слишком поздно. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов.По его словам, причиной врожденного недуга могут стать заболевание матери или наследственность, тогда как приобретенный порок сердца связывают с последствиями перенесенных болезней или травм, спровоцировавших нарушение внутрисердечного кровообращения.Поэтому специалист рекомендует проходить ежегодную диспансеризацию даже тем, кто, как им кажется, не имеет проблем со здоровьем."Пороки сердца зачастую сложно отличить от других заболеваний. Так, коарктация аорты нередко проходит под маской вегетососудистой дистонии, артериальной гипертензии неясного генеза", — заключил эксперт.Ранее невролог-сомнолог Елена Царева посоветовала людям, страдающим от сердечно-легочной недостаточности, не спать на левом боку, так как это может неблагоприятно отразиться на состоянии человека.
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общество, здоровье
10:21 14.02.2022
 
Врач назвал способ выявить у себя порок сердца

Врач Соколов назвал ежегодную диспансеризацию единственным способ выявить порок сердца

© Depositphotos / Syda_ProductionsБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Depositphotos / Syda_Productions
Больное сердце
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Большинство людей путают признаки порока сердца с симптомами других заболеваний или усталостью, поэтому узнают о патологии слишком поздно. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов.
"Чаще всего встречаются врожденное аномальное соединение между левым и правым предсердиями, а также врожденное сужение аорты, доля выявления которого составляет 5-8% от общего числа врожденных пороков сердца", — отметил медик.
По его словам, причиной врожденного недуга могут стать заболевание матери или наследственность, тогда как приобретенный порок сердца связывают с последствиями перенесенных болезней или травм, спровоцировавших нарушение внутрисердечного кровообращения.
Поэтому специалист рекомендует проходить ежегодную диспансеризацию даже тем, кто, как им кажется, не имеет проблем со здоровьем.
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Сердечная недостаточность: почему возникает, как распознать и лечить
"Пороки сердца зачастую сложно отличить от других заболеваний. Так, коарктация аорты нередко проходит под маской вегетососудистой дистонии, артериальной гипертензии неясного генеза", — заключил эксперт.
Ранее невролог-сомнолог Елена Царева посоветовала людям, страдающим от сердечно-легочной недостаточности, не спать на левом боку, так как это может неблагоприятно отразиться на состоянии человека.
 
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