12:51 14.02.2022 (обновлено: 13:10 14.02.2022)
Под Пермью полицейские задержали наркодилеров с крупной партией товара
Под Пермью задержали братьев-наркодилеров с партией товара на девять миллионов рублей
ПЕРМЬ, 14 фев - РИА Новости. Полицейские в Пермском крае задержали двух братьев-наркосбытчиков с большой партией синтетических наркотиков стоимостью более 9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.
"По всем фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Фигуранты взяты под стражу", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, наркополицейские остановили авто с 27-летним жителем Пермского края, в машине у которого лежало 78 свертков с наркотиками. Оперативники обыскали дом мужчины и нашли еще семь пакетов с N-метилэфедроном общей массой около 3,5 килограмма. Выяснилось, что у задержанного был напарник - 34-летний брат, который в своей квартире хранил еще около 5,4 килограмма мефедрона. Таким образом, полицейские изъяли у братьев почти 9 килограммов синтетических наркотиков, стоимость такой партии на теневом рынке - более 9 миллионов рублей. С ними также работал молодой человек, который делал "закладки". У него тоже нашли немного мефедрона.
Стражи порядка считают, что 34-летний мужчина занимался продажей наркотиков около полутора лет. Как правило, партии он забирал в подготовленных тайниках-закладках в Челябинской области и привозил в Пермский край. В прошлом году пермяк привлек к работе младшего брата. Мужчины тщательно скрывали свой промысел, долгое время им удавалось не привлекать внимание близких и знакомых. Оба были семейными людьми, при этом младший брат работал аппаратчиком на одном из крупных промышленных предприятий пермских Березников.