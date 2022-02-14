https://ria.ru/20220214/politsiya-1772691394.html

Под Пермью полицейские задержали наркодилеров с крупной партией товара

Под Пермью полицейские задержали наркодилеров с крупной партией товара - РИА Новости, 14.02.2022

Под Пермью полицейские задержали наркодилеров с крупной партией товара

Полицейские в Пермском крае задержали двух братьев-наркосбытчиков с большой партией синтетических наркотиков стоимостью более 9 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:51

2022-02-14T12:51

2022-02-14T13:10

происшествия

пермский край

полиция

березники

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ПЕРМЬ, 14 фев - РИА Новости. Полицейские в Пермском крае задержали двух братьев-наркосбытчиков с большой партией синтетических наркотиков стоимостью более 9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД."По всем фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Фигуранты взяты под стражу", - говорится в сообщении.По информации ведомства, наркополицейские остановили авто с 27-летним жителем Пермского края, в машине у которого лежало 78 свертков с наркотиками. Оперативники обыскали дом мужчины и нашли еще семь пакетов с N-метилэфедроном общей массой около 3,5 килограмма. Выяснилось, что у задержанного был напарник - 34-летний брат, который в своей квартире хранил еще около 5,4 килограмма мефедрона. Таким образом, полицейские изъяли у братьев почти 9 килограммов синтетических наркотиков, стоимость такой партии на теневом рынке - более 9 миллионов рублей. С ними также работал молодой человек, который делал "закладки". У него тоже нашли немного мефедрона.Стражи порядка считают, что 34-летний мужчина занимался продажей наркотиков около полутора лет. Как правило, партии он забирал в подготовленных тайниках-закладках в Челябинской области и привозил в Пермский край. В прошлом году пермяк привлек к работе младшего брата. Мужчины тщательно скрывали свой промысел, долгое время им удавалось не привлекать внимание близких и знакомых. Оба были семейными людьми, при этом младший брат работал аппаратчиком на одном из крупных промышленных предприятий пермских Березников.

https://radiosputnik.ria.ru/20220124/narkotiki-1769333708.html

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происшествия, пермский край, полиция, березники