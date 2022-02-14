https://ria.ru/20220214/poiski-1772651355.html

Воронежская полиция рассказала о поиске пропавшего подростка

Воронежская полиция рассказала о поиске пропавшего подростка - РИА Новости, 14.02.2022

Воронежская полиция рассказала о поиске пропавшего подростка

Полиция опровергла появившуюся в интернете информацию о том, что не занималась поисками пропавшего в Воронежской области 18-летнего юноши, который скончался в... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:29

2022-02-14T10:29

2022-02-14T10:29

происшествия

воронежская область

лискинский район

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ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Полиция опровергла появившуюся в интернете информацию о том, что не занималась поисками пропавшего в Воронежской области 18-летнего юноши, который скончался в реанимации после того, как его обнаружили волонтеры.Информация о том, что полиция якобы не стала заниматься поисками пропавшего 8 февраля в Лискинском районе Воронежской области 18-летнего юноши, появилась в Сети."Девятого февраля в 12.34 (мск) в ОМВД России по Лискинскому району поступило заявление от родственников о безвестном исчезновении брата накануне. Сразу полицейские организовали мероприятия по установлению его местонахождения, задействовали кинологов, был развернут штаб с поисковиками "Лизы" и определены квадраты и поисковые группы", - сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Воронежской области Наталья Куликова.По ее словам, в 2 часа ночи 10 февраля юношу обнаружил один из поисковиков "Лизы Алерт"."Парня доставили в реанимацию, но он скончался около 03.00 ночи", - добавила Куликова.

https://ria.ru/20220203/lizaalert-1770777535.html

воронежская область

лискинский район

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происшествия, воронежская область, лискинский район