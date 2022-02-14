https://ria.ru/20220214/poiski-1772651355.html
Воронежская полиция рассказала о поиске пропавшего подростка
Воронежская полиция рассказала о поиске пропавшего подростка - РИА Новости, 14.02.2022
Воронежская полиция рассказала о поиске пропавшего подростка
Полиция опровергла появившуюся в интернете информацию о том, что не занималась поисками пропавшего в Воронежской области 18-летнего юноши, который скончался в... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:29
2022-02-14T10:29
2022-02-14T10:29
происшествия
воронежская область
лискинский район
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ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Полиция опровергла появившуюся в интернете информацию о том, что не занималась поисками пропавшего в Воронежской области 18-летнего юноши, который скончался в реанимации после того, как его обнаружили волонтеры.Информация о том, что полиция якобы не стала заниматься поисками пропавшего 8 февраля в Лискинском районе Воронежской области 18-летнего юноши, появилась в Сети."Девятого февраля в 12.34 (мск) в ОМВД России по Лискинскому району поступило заявление от родственников о безвестном исчезновении брата накануне. Сразу полицейские организовали мероприятия по установлению его местонахождения, задействовали кинологов, был развернут штаб с поисковиками "Лизы" и определены квадраты и поисковые группы", - сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Воронежской области Наталья Куликова.По ее словам, в 2 часа ночи 10 февраля юношу обнаружил один из поисковиков "Лизы Алерт"."Парня доставили в реанимацию, но он скончался около 03.00 ночи", - добавила Куликова.
https://ria.ru/20220203/lizaalert-1770777535.html
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происшествия, воронежская область, лискинский район
Воронежская полиция рассказала о поиске пропавшего подростка
Полиция опровергла сообщения о том, что не искала пропавшего в Лискинском районе подростка
ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Полиция опровергла появившуюся в интернете информацию о том, что не занималась поисками пропавшего в Воронежской области 18-летнего юноши, который скончался в реанимации после того, как его обнаружили волонтеры.
Информация о том, что полиция якобы не стала заниматься поисками пропавшего 8 февраля в Лискинском районе Воронежской области
18-летнего юноши, появилась в Сети.
"Девятого февраля в 12.34 (мск) в ОМВД России по Лискинскому району поступило заявление от родственников о безвестном исчезновении брата накануне. Сразу полицейские организовали мероприятия по установлению его местонахождения, задействовали кинологов, был развернут штаб с поисковиками "Лизы" и определены квадраты и поисковые группы", - сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Воронежской области Наталья Куликова.
По ее словам, в 2 часа ночи 10 февраля юношу обнаружил один из поисковиков "Лизы Алерт".
"Парня доставили в реанимацию, но он скончался около 03.00 ночи", - добавила Куликова.